Die mit Abstand verrückteste Theorie zur Queen

Sagte Nostradamus das Todesjahr von Queen Elizabeth II voraus?

Mario Reading, ein Autor und führender Nostradamus-Experte, ist der Meinung, dass der Astrologe in kryptischen Texten aus dem Jahr 1555 das genaue Todesjahr der Königin prophezeit hat. In seinem bereits vor Jahren veröffentlichten Buch "Nostradamus: Complete Prophecies for the Future: The Complete Prophesies for the Future" behauptet Reading zudem, Nostradamus habe vorhergesehen, dass Elizabeths Nachfolger König Charles III vorzeitig abdanken werde.

In seinem Buch schreibt Reading: "Die Präambel besagt, dass Königin Elizabeth II circa 2022 im Alter von etwa sechsundneunzig Jahren sterben wird - fünf Jahre vor dem Alter zum Todeszeitpunkt ihrer Mutter."

Womit er richtig lag. Elizabeths Mutter, Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, im Volksmund als Queen Mum bekannt, war 2002 im Alter von 101 Jahren verstorben und wurde damit fünf Jahre älter als ihre Tochter.