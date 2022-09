Traurige Gesichter: Meghan und Harry nahmen mit Königsfamilie Sarg der Queen in Empfang

Die sterblichen Überreste der britischen Königin Elizabeth II werden am Mittwoch in einer feierlichen Prozession durch London in die Westminster Hall gebracht. König Charles III sowie seine Söhne Prinz William und Prinz Harry geleiten den Sarg gemeinsam zum britischen Parlament. Vier Tage lang hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, in Westminster Hall 23 Stunden täglich Abschied von der verstorbenen Regentin zu nehmen.

Empfang von Queen-Sarg: Königsfamilie in Trauer vereint

Der Herzog und die Herzogin von Sussex schlossen sich dem Königspaar, Prinz William, Catherine sowie anderen Mitgliedern der königlichen Familie an, um den Sarg des verstorbenen Monarchen in Empfang zu nehmen, als er am Dienstagabend im Buckingham Palace in London ankam. Der Sarg wurde in Begleitung von Prinzessin Anne aus Schottland eingeflogen. Die Queen war am 8. September auf ihrem schottischen Schloss Balmoral verstorben.