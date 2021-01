Norwegischer König Harald erneut krankgeschrieben

Norwegens König Harald V. (83) hat wieder leichte gesundheitliche Probleme. Der Monarch ist bis einschließlich Sonntag wegen Schmerzen im Bein krankgeschrieben, wie das norwegische Königshaus am Donnerstag mitteilte. Das übliche Treffen mit dem Regierungskabinett am Freitag im königlichen Schloss in Oslo übernimmt nun abermals Kronprinz Haakon (47).