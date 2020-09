Sorge um König Harald: Norwegens Monarch ins Spital eingeliefert

Norwegens König Harald V. wurde am Freitagmorgen, den 25. September, völlig unerwartet ins Krankenhaus in Oslo eingeliefert. Das ließ das norwegische Königshaus in einem offiziellen Statement verkünden.

Eigentlich stand für Freitag ein Treffen mit Ministerpräsidentin Erna Solberg und ihrem Kabinett für König Harald an. Den Termin konnte der Regent jedoch nicht wahrnehmen.

In der Pressemeldung aus dem Palast heißt es: "Seine Majestät König Harald wurde heute Morgen ins Rikshospital aufgenommen. Der König ist krankgemeldet. Der Kronprinzregent wird heute die Leitung des Staatsrates übernehmen."