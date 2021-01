König Harald von Norwegen und seine Sonja: Eine große Liebe ohne Skandale

"Wir sind seit 30 Jahren das königliche Paar des Landes. Es erfüllt uns mit Dankbarkeit. Wir konnten Norwegen und das norwegische Volk durch eine aufregende Entwicklung begleiten. Wir blicken mit Freude auf mehrere hundert Reisen und Besuche in unserem wunderschönen Land in diesen Jahren zurück“, so das norwegische Königspaar Harald (83) und Sonja (83) – ganz modern via Instagram und Facebook – an sein Volk.