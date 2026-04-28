Scheidung nicht einziger Grund für Bruch von Kidman-Töchtern mit Vater Keith Urban
Im Jänner wurde berichtet, dass die Scheidung von Nicole Kidman und Keith Urban offiziell vollzogen wurde (dazu mehr). Das Paar hatte sich 2025 dazu entschieden, die Beziehung nach neunzehn Jahren Ehe zu beenden.
Die Schauspielerin und der Sänger teilen zwei gemeinsame Töchter. Es sieht aber ganz danach aus, als hätten sich Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) nach der Trennung ihrer Eltern ganz auf die Seite ihrer Mama gestellt.
Von ihrem Vater haben sich beide distanziert, so Insider.
Töchter für Nicole Kidman einzige Stütze?
Im Rahmen einer Vortragsreihe im Gespräch mit Moderatorin Hoda Kotb hatte Kidman erst vor Kurzem über ihre innige Beziehung zu ihren beiden gesprochen. "Meine beiden Töchter werden mich dafür umbringen, aber ich sage ihnen: Ihr müsst mich jeden Tag zwei Minuten lang umarmen", erzählte sie da unter anderem (dazu mehr).
Über die Oscar-Preisträgerin wurde im vergangenen Jahr berichtet, dass sie unter dem Ende ihrer Ehe sehr zu leiden hatte. Angeblich soll Kidman noch versucht haben, die Beziehung zu retten. Dass sich Urban dazu entschied, sie und die Kinder zu verlassen, habe sie "überrumpelt", so Quellen damals. Schließlich scheint ihr aber nichts anderes übrig geblieben zu sein, als offiziell die Scheidung einzureichen.
In der schweren Zeit kann Kidman offenbar auf die Unterstützung ihrer Töchter zählen. Neben Sunday und Faith hat Kidman zwei ältere Adoptivkinder aus ihrer Ehe mit Tom Cruise: Isabella und Connor. Zu denen hat sie Berichten zufolge keinen Kontakt. Urban ist als Stütze ebenfalls weggebrochen. Zudem hatte die Schauspielerin vor gar nicht allzu langer Zeit einen weiteren schmerzhaften Verlust zu verkraften. Ihre geliebte Mama Janelle Ann Kidman, die Nicole Kidman als Mentorin beschrieben hatte, starb im September 2024.
Umso näher scheinen Sunday Rose und Faith Margaret und ihre Mama zusammengerückt zu sein. Erstere hatte sich bereits offiziell von ihrem Papa distanziert, als sie im März in einem Interview mit dem Magazin Elle Kidman als ihre als "größte Inspiration im Leben" bezeichnete, über ihren Vater aber kein Wort verlor.
Kürzlich entfolgte die junge Frau Keith Urban zudem auf Instagram - auch wenn dieser seiner Tochter nach wie vor folgt.
Töchter wegen Urbans neuer Freundin auf Kidmans Seite
Berichtet wird, dass das Verhältnis des Musikers zu Sunday Rose und Faith Margaret seit der Bekanntgabe der Trennung angespannt ist. Kürzlich hieß es, dass sich die Geschwister deswegen angeblich auch weigern würden, die mutmaßliche neue Freundin ihres Vaters, Karley Scott Collins, kennenzulernen.
Urban soll mit der 26-jährigen aufstrebenden Country-Sängerin eine Beziehung eingegangen sein – eine Entwicklung, die seine Töchter angeblich dazu veranlasste, sich klar auf Kidmans Seite zu stellen.
Laut Promi-Reporter Rob Shuter weigern sich die beiden, die neue Freundin ihres Vaters zu treffen, um ihrer Mutter gegenüber loyal zu bleiben. Ein Freund der Familie soll Shuter verraten haben: "Die Mädchen konzentrieren sich im Moment voll und ganz auf ihre Mutter. Sie gewöhnen sich an die Veränderungen und es ist verständlich, dass sie ihren Freiraum schützen wollen."
Einblicke in angespannte Familiendynamik
Zuvor hatte ein Insider Einblicke in die angespannte Beziehung von Sunday und Faith zu ihrem Vater gegeben. Laut Sorgerechtsvereinbarung würden sie die meiste Zeit bei ihrer Mutter verbringen. Kidman habe ihre Töchter aber nicht gegen ihren Vater aufgehetzt, betonte eine namentlich nicht genannte Quelle im März gegenüber der Daily Mail - um Spekulationen vorzubeugen. "Sie haben ihre eigenen Entscheidungen bezüglich ihres Vaters getroffen", klärte der Insider auf. "Die Mädchen standen ihrer Mutter schon immer sehr nahe", fügte die Quelle hinzu. "Sie bedeuten ihr alles."
Sunday und Faith würden sich nach der Trennung ihrer Eltern "verletzt und wütend" fühlen. "Es gibt einen gewissen Groll gegen Keith. Wenn sie jemandem die Schuld geben, dann ihm, nicht ihr", hieß es.
Urban sei wegen dem distanzierten Verhältnis zu seinen Töchtern besorgt, hoffe aber, dass sich die Situation bessert. "Er ist verletzt, aber er glaubt, dass er die Wogen glätten kann", behauptete der Insider. "Er macht Nicole keine Vorwürfe, und es scheint nicht so, als würde sie die Mädchen von ihm entfremden."
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