Expertin über gefährliche Entwicklung zwischen Victoria Beckham und Tochter Harper

Während Brooklyn Beckham mit seinen Eltern gebrochen hat, feiert seine vierzehnjährige Schwester Harper Beckham ihre ersten beruflichen Erfolge. Im März berichtete die Daily Mail, dass die Promi-Tochter durch ihre erste Kosmetiklinie das britische Pendant zu US-Unternehmerin Kylie Jenner werden könnte. Damals wurde berichtet, Harper würde planen - wie ihre Mama eine eigene Kosmetiklinie herauszubringen. Über Victoria Beckham heißt es, sie würde die Karriere ihrer Tochter - und auch die diversen beruflichen Ambitionen ihrer Söhne - voll und ganz unterstützen. Harper Beckham tritt ins Rampenlicht So durfte Harper 2024 mit auf die Bühne und ihre Mama als Gewinnerin ankündigen, als diese beim "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" mit dem renommierten Entrepreneur Award als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet wurde. Showbusiness-Expertin Katie Hind meinte schon damals in einem Artikel für die Daily Mail, dass die Schülerin damit einen ihrer ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit gemacht habe. "Natürlich ist Harper keine völlig Unbekannte im Rampenlicht", schrieb sie. "Sie erscheint auf den Instagram-Konten der Familie und ist ein fester Bestandteil der ersten Reihe bei Poshs Modenschauen. Man sieht sie auch oft dabei, wie sie die Inter Miami-Fußballmannschaft ihres Vaters David in Florida anfeuert." Harpers Auftritt bei dem hochkarätigen Modeevent hätte zweifellos ihr Debüt als eigenständige Berühmtheit markiert, stellte die Showbusiness-Expertin fest.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SEBASTIEN DUPUY / SEBASTIEN DUPUY Harper Beckham ist im Rampenlicht aufgewachsen.

Schon als Baby wurde die einzige Tochter der Beckhams von ihrer berühmten Mutter zu Modenschauen mitgeschleppt - zudem hatte sie in Modemacherin Victoria ein erfolgreiches Vorbild. Da wundert es nicht, dass die Teenagerin die Leidenschaft ihrer Mutter für die Beauty- und Fashion-Welt geerbt hat. Harper im Partnerlook mit Mama Victoria Nun durfte Beckham ihre Mutter abermals zu einem wichtigen Job begleiten und dabei ihren eigenen großen Auftritt genießen. Die beiden besuchten einen Nordstrom Flagship-Store in New York, wo sie gemeinsam die Victoria Beckham Beauty Kollektion vorstellten. Die britische Presse stellt fest, dass sich Mutter und Tochter dabei zum Verwechseln ähnlich sahen. Sie hatten nicht nur ihre Haare ähnlich gestylt. Harper und Victoria Beckham trugen beide Crop-Tops in unterschiedlichen Farben. Beide trugen dazu passende Peeptoe-Heels. Die Daily Mail bezeichnete Harper Beckham nach dem jüngsten gemeinsamen Auftritt als "Mini-Me" ihrer berühmten Mutter. Diese teilte Fotos und Videos von dem Event auf Social Media. Darunter auch ein Clip, in dem sie zusammen mit ihrer Tochter am Kosmetik-Tresen vor ihrer Beauty-Kollektion posiert. Zu sehen hier - um Harper zu sehen, müssen Sie sich etwas durchklicken: