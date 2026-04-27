Behandelt wie das Personal: Neue Regeln für Andrew auf der Marsh Farm

Anfang Februar 2026 musste Andrew Mountbatten-Windsor seine langjährige Residenz, die Royal Lodge in Windsor, verlassen. Berichtet wird, dass er vor rund zwei Wochen sein neues, dauerhaftes Zuhause - die Marsh Farm - bezogen hat, nachdem er zuvor vorübergehend in einem Haus auf dem Landsitz Sandringham untergekommen war.

Prinz Andrew muss Tür für Personal nutzen

Der Verzicht auf sein früheres Luxus-Anwesen mit angeblich 30 Zimmern und der Umzug in ein wesentlich kleineres Domizil ist für den in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen ohnehin schon eine Degradierung, die mit einer verminderten Lebensqualität einhergeht. In der Marsh Farm sollen ihm nur noch fünf Zimmer zur Verfügung zu stehen.

Doch wie Hello! berichtet, soll sein neues Zuhause obendrein eine bedeutende Veränderung erfahren haben, die seinen neuen Status als Bürgerlicher unterstreicht. Er muss nun die gleiche Eingangstür nutzen wie sein Personal.