Behandelt wie das Personal: Neue Regeln für Andrew auf der Marsh Farm
Anfang Februar 2026 musste Andrew Mountbatten-Windsor seine langjährige Residenz, die Royal Lodge in Windsor, verlassen. Berichtet wird, dass er vor rund zwei Wochen sein neues, dauerhaftes Zuhause - die Marsh Farm - bezogen hat, nachdem er zuvor vorübergehend in einem Haus auf dem Landsitz Sandringham untergekommen war.
Prinz Andrew muss Tür für Personal nutzen
Der Verzicht auf sein früheres Luxus-Anwesen mit angeblich 30 Zimmern und der Umzug in ein wesentlich kleineres Domizil ist für den in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen ohnehin schon eine Degradierung, die mit einer verminderten Lebensqualität einhergeht. In der Marsh Farm sollen ihm nur noch fünf Zimmer zur Verfügung zu stehen.
Doch wie Hello! berichtet, soll sein neues Zuhause obendrein eine bedeutende Veränderung erfahren haben, die seinen neuen Status als Bürgerlicher unterstreicht. Er muss nun die gleiche Eingangstür nutzen wie sein Personal.
Die Haustür der Marsh Farm sei nun hellblau und gleiche der aller anderen 200 Mieter auf dem Anwesen in Sandringham, das im Besitz von König III. ist.
Alle Häuser auf dem weitläufigen Grundstück würden sich durch ihre hellblauen Türen auszeichnen – eine Tradition, die von der Königinmutter begründet wurde. "Andrews Haustür passt zu denen der Angestellten in Sandringham, was zeigt, wie tief er gesunken ist. Er ist jetzt genau wie jeder andere Mieter", wird ein Anrainer zitiert. "Die Farbe der Haustür signalisiert, dass das Haus dem König gehört, und erinnert ihn somit ständig daran, dass sein Bruder ihm das Wohnen dort finanziert. Als Mieter darf man die Haustür nicht austauschen, daher muss er damit leben."
Auf viele Mitarbeiter muss Andrew zudem verzichten. Bereits im Februar wurde berichtet, dass ihm nur noch zwei Angestellte zustehen - lediglich ein Koch und ein Kammerdiener.
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