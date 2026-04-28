Kurioser Moment zwischen Charles und Melania bringt Donald Trump in Verlegenheit

Der britische König Charles III. ist zu einem Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Charles und Königin Camilla landeten am Montag auf dem Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews in der Nähe von Washington. Höhepunkt der mehrtägigen Visite sind ein Gespräch mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus und ein Staatsbankett sowie eine Rede des Monarchen vor dem US-Kongress am Dienstag.

Was bisher ebenfalls auf dem Programm stand, war eine verhältnismäßig ungezwungene Besichtigung des Bienenstocks im Garten des Weißen Hauses. First Lady Melania Trump hatte diesen erste vergangene Woche auf dem Südrasen des Weißen Hauses aufstellen lassen - und übernahm bei der Unternehmung auch sichtbar die Führung, während sich ihr Mann eher im Hintergrund hielt. Charles bringt Melania zum Kichern - Trump fünftes Rad am Wagen Dabei war nicht zu übersehen, wie gut sich Melania und Charles verstanden. Offenbar hatten sie einiges zu Besprechen. Denn auch der britische Monarch ist für sein Interesse an der Bienenzucht bekannt. Er hält Bienen auf seinen Anwesen, insbesondere auf Highgrove. Auch Camilla gilt als begeisterte Imkerin. In den vergangenen Jahren haben der König und die Königin ihren selbst geernteten Honig auch für wohltätige Zwecke verkauft.

Wie sehr die Chemie zwischen den beiden offenbar stimmte, zeigen veröffentlichte Videos und Fotos. In einem Moment brachte König Charles brachte Melania Trump zum Kichern. Womit, ist nicht bekannt. Die Aufnahmen gingen allerdings viral - denn nicht nur die Königin schien für einen kurzen Moment die zweite Geige zu spielen. Präsident Trump stand wie das fünfte Rad am Wagen daneben - und machte einen etwas unbeholfenen Eindruck. Er wirkte fast schon etwas verlegen. Bei dem Thema konnte er offenbar nicht mitreden. Bilder von der Bienenstock-Besichtigung sehen Sie hier:

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