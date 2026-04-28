USA: Königin Camilla kämpfte nach Ankunft mit typischem Problem

Der britische König Charles III. ist am Montag zu einem Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Er und Königin Camilla waren auf dem Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews in der Nähe von Washington gelandet. Höhepunkt der mehrtägigen Visite sind ein Gespräch mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus und ein Staatsbankett sowie eine Rede des Monarchen vor dem US-Kongress am Dienstag.

Am Montag stand zunächst eine Gartenparty auf dem Programm. Zuvor besichtigte das Königspaar die Bibliothek der britischen Botschaft in Washington. Vor Ort verriet Camilla dem US-People-Magazin zufolge, dass sie wegen der Zeitverschiebung mit typischen Problem zu kämpfen hat: Sie fühle sich "etwas gejetlagged".

Der Besuch gilt wegen des wankelmütigen Charakters von Donald Trump als Drahtseilakt. Der Republikaner hatte sich in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder alles andere als diplomatisch über Premierminister Keir Starmer geäußert, auf dessen Wunsch die Reise stattfindet. Anstoß nimmt Trump vor allem an der mangelnden Bereitschaft der Briten, seinen Krieg gegen den Iran zu unterstützen.

Für den Monarchen ist Trump aber auch wegen dessen offen geäußertem Wunsch, Kanada den USA einzuverleiben, ein schwieriger Partner. Charles III. ist auch Kanadas Staatsoberhaupt. Zudem ist der König ein stetiger Mahner zum Umwelt- und Klimaschutz - Trump hingegen wettert gerne gegen Windräder und hält den Klimawandel für einen Schwindel. Trotzdem, so berichtet die Sunday Times unter Berufung auf Palast-Insider, sei der König guter Dinge und freue sich auf die Herausforderung. Er soll mit Trump demnach ein geradezu freundschaftliches Verhältnis pflegen.

Kein Treffen mit Epstein-Opfern

Forderungen nach einem Treffen mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer des Missbrauchsskandals um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein wies der Palast ab. Charles jüngerer Bruder, Ex-Prinz Andrew, war viele Jahre mit Epstein befreundet. Das Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte ihm vorgeworfen, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Andrew wies das stets zurück. Trotzdem einigte er sich mit Giuffre auf einen Berichten zufolge millionenschweren Vergleich.