Peinliche Szene bei Staatsdinner mit Charles: Melania von Donald Trump brüskiert
Bei einem Staatsbankett zu Ehren des britischen Königs Charles III. im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump seine Behauptung wiederholt, die USA hätten den Iran bezwungen. "Wir haben diesen speziellen Gegner militärisch besiegt", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit). "Charles stimmt mir sogar noch mehr zu, als ich es selbst tue, wir werden diesen Gegner niemals eine Atomwaffe besitzen lassen."
Im Iran-Krieg hatte es zuletzt immer wieder deutliche Differenzen zwischen den USA und den Europäern gegeben. Ausgelöst worden war der Krieg durch Angriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.
Camilla und Melania Trump als Ladies in Pink
Ein Thema, das die Boulevardpresse zudem beschäftigt, ist der Auftritt von Königin Camilla und First Lady Melania Trump bei dem festlichen Treffen. Die beiden präsentierten sich in farblich aufeinander abgestimmten Outfits in unterschiedlichen Rosatönen.
Camilla trug eine Robe in kräftigem Pink, dazu passenden Schmuck. Melania Trump erschien in einem hellrosafarbenen, trägerlosen Seidenkleid von Christian Dior. Dazu kombiniert sie cremefarbenen Wildlederhandschuhe und Seidenpumps.
Melania Trump präsentierte sich beim gemeinsamen Fototermin herzlich strahlend als souveräne First Lady. Ein Moment zwischen ihr und ihrem Mann bei dem Dinner sorgte aber für Aufmerksamkeit.
Donald Trump vergaß, mit Melania anzustoßen
Donald Trump schien am Ende des Staatsbanketts zunächst vergessen zu haben, mit seiner Frau Melania anzustoßen – sie hielt ihr Champagnerglas allein in der Hand.
Auf den Aufnahmen vom Abendessen ist zu sehen, wie Trump nach seiner Ansprache mit einem Glas Champagner in der Hand vom Rednerpult zurücktritt. Als Melania aufsteht, und ihm ihr Glas zum Prosten hinhält, dreht sich der Präsident aber zu Charles, um mit diesem anzustoßen.
Die First Lady wirkte daraufhin etwas unbeholfen, berichtet Mirror US. Als sie bemerkte, dass sie von ihrem Mann ignoriert wurde, wandte sie sich mit ihrem Glas ebenso Charles zu. Erst danach unternahm sie einen weiteren Versuch bei ihrem Mann, der dann endlich die Zeit fand, auch mit seiner Ehefrau anzustoßen.
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