"Versuche, am Leben zu bleiben": So hart ist Cameron Diaz" Alltag wirklich

Sie gehört zu jenen Stars, die ihrer Familie den Vorrang gaben, statt lukrativen Filmprojekten nachzujagen. Nach einer erfolgreichen Karriere in Hollywood entschied sich Cameron Diaz 2014 für eine Pause von der Schauspielerei. Inzwischen ist sie wieder zurück im Filmgeschäft.

Nun sprach sie im Interview mit dem OK!-Magazin über ihre langjährige Auszeit, in der sie sich auf ihre Kinder und ihr Familienleben konzentrierte.

Dabei stellte die 53-Jährige klar, es nicht zu bereuen, eine Schauspielpause eingelegt zu haben, um sich ihrer Familie zu widmen. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Benji Madden haben zwei Kinder: Tochter Raddix (6) und Sohn Cardinal (2).

Diaz über Schauspiel-Comeback: "Es ist der schönste Job der Welt"

Im vergangenen Jahr kehrte Diaz, die in den 1990er Jahren mit Filmen wie "Die Maske" und "Verrückt nach Mary" berühmt wurde, nach über zehnjähriger Auszeit ins Rampenlicht zurück.

Im neuen Film "Outcome", bei dem Jonah Hill Regie führte (seit dem 10. April 2026 auf Apple TV+ zu sehen), ist sie an der Seite von Keanu Reeves und Matt Bomer zu sehen.

Darüber zeigt sie sich glücklich. "Es ist unglaublich für mich, immer noch auf so hohem Niveau mit Leuten wie Keanu Reeves zusammenarbeiten zu können", sagte Diaz im Gespräch mit OK!. "Ich bin froh, dass ich eine Pause eingelegt habe und mich auf meine Familie und einen Teil meines Lebens konzentrieren konnte, der mir so viel bedeutet. Aber ich liebe diesen Beruf immer noch. Es ist der schönste Job der Welt."