König Charles erlaubte sich sanften Seitenhieb gegen Donald Trump

In einer mit Spannung erwarteten Rede vor dem US-Kongress hat Charles III. die Fähigkeit der USA und Großbritanniens beschworen, Differenzen zu überwinden. "Immer und immer wieder haben unsere beiden Länder Wege gefunden, wieder zusammenzufinden", sagte der Monarch.

Scherz über Trumps East-Wing-Abriss

Bei einem Staatsbankett zu Ehren des britischen Königs im Weißen Haus erlaubte sich dieser auch einen sanften Seitenhieb gegen Trump. Er komme nicht umher, die "Anpassungen" am Ostflügel des Weißen Hauses nach dem Besuch des US-Präsidenten auf Schloss Windsor zu bemerken, sagte Charles.

Trump hatte den East Wing in einer Blitzaktion abreißen lassen, um Platz für einen riesigen Ballsaal zu machen. "Ich bedauere es zu sagen, dass wir Briten natürlich 1814 unseren eigenen kleinen Versuch des Immobilien-Umbaus am Weißen Haus unternommen hatten", fuhr Charles fort. Damals hatte die britische Armee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg das Weiße Haus angezündet.

Charles: Amerikaner würden "ohne uns Französisch sprechen"

Der König erinnerte zudem an Trumps Bemerkung, dass ohne die Rolle der USA im Zweiten Weltkrieg alle in Europa heute Deutsch sprechen würden. "Darf ich es wagen zu sagen, dass Sie ohne uns Französisch sprechen würden?", fragte Charles die Anwesenden. Vor den Briten hatte zunächst Frankreich Kolonien auf dem amerikanischen Kontinent gegründet.