Nichts dem Zufall überlassen: Kates kalkulierter Plan, sich Prinz William zu angeln

Es ist fünfzehn Jahre her, dass sich Prinz William und Prinzessin Kate das Jawort gegeben haben. Am 29. April feierten die beiden ihren Hochzeitstag - und veröffentlichten aus diesem Anlass ein bisher ungesehenes Familienfoto.

Die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton hat dem britischen Thronfolger drei Kinder geschenkt. Sie gilt inzwischen als fester Bestandteil der Royal Family und als große Hoffnungsträgerin, was die Zukunft der Monarchie betrifft.

Dass Prinz William und Kate beide an der St. Andrews-Universität in Schottland inskribierten und sich in weiterer Folge dort auch kennenlernen sollten, soll laut Autor Robert Lacey kein Zufall gewesen sein.

War Williams und Kates Begegnung in St. Andrews kein Zufall?

Der Royal-Experte und Autor des Buchs über William und Harry mit dem Titel "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult" deutete bereits vor einer Weile in einem Artikel für die Boulevardzeitung Daily Mail an, dass hinter Kates Entscheidung, in St. Andrews zu studieren, reines Kalkül steckte.

Sie habe eigentlich vorgehabt, in Edinburgh zu studieren. Zusammen mit zwei Freundinnen war Kate sogar bereits dorthin gereist, um sich eine gemeinsame Studentenunterkunft zu suchen.

Erst als öffentlich bekannt wurde, dass Prinz William vorhabe, St. Andrews zu besuchen, habe Kate ihre Meinung überraschend geändert. Im letzten Moment habe sie sich für jene Universität beworben, die auch der Prinz besuchen wollte.