Nichts dem Zufall überlassen: Kates kalkulierter Plan, sich Prinz William zu angeln
Es ist fünfzehn Jahre her, dass sich Prinz William und Prinzessin Kate das Jawort gegeben haben. Am 29. April feierten die beiden ihren Hochzeitstag - und veröffentlichten aus diesem Anlass ein bisher ungesehenes Familienfoto.
Die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton hat dem britischen Thronfolger drei Kinder geschenkt. Sie gilt inzwischen als fester Bestandteil der Royal Family und als große Hoffnungsträgerin, was die Zukunft der Monarchie betrifft.
Dass Prinz William und Kate beide an der St. Andrews-Universität in Schottland inskribierten und sich in weiterer Folge dort auch kennenlernen sollten, soll laut Autor Robert Lacey kein Zufall gewesen sein.
War Williams und Kates Begegnung in St. Andrews kein Zufall?
Der Royal-Experte und Autor des Buchs über William und Harry mit dem Titel "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult" deutete bereits vor einer Weile in einem Artikel für die Boulevardzeitung Daily Mail an, dass hinter Kates Entscheidung, in St. Andrews zu studieren, reines Kalkül steckte.
Sie habe eigentlich vorgehabt, in Edinburgh zu studieren. Zusammen mit zwei Freundinnen war Kate sogar bereits dorthin gereist, um sich eine gemeinsame Studentenunterkunft zu suchen.
Erst als öffentlich bekannt wurde, dass Prinz William vorhabe, St. Andrews zu besuchen, habe Kate ihre Meinung überraschend geändert. Im letzten Moment habe sie sich für jene Universität beworben, die auch der Prinz besuchen wollte.
Auch die Wahl ihres Studienfaches soll laut dem Autor kein Zufall gewesen sein: Kate entschied sich für das Fach Kunstgeschichte – wie auch William, der seine Studienrichtung aber nach zwei Jahren zugunsten des Fachs Geografie wechseln sollte. Wie William beschloss Kate außerdem, vor dem Beginn ihres Studiums eine einjährige Auszeit zu nehmen.
Dadurch habe sich Kate laut Lacey Chancen ausgerechnet, im darauffolgenden Jahr denselben Kurs zu besuchen wie der begehrte royale Junggeselle. Den Prinzen kannte die Tochter von Carole und Michael Middleton, die dank ihres Familienvermögens in Londons High Society verkehrte, übrigens nicht nur aus den Medien. Schon während Kate das Marlborough College besuchte und William in Eton zur Schule ging, sollen sie sich bereits "ein, zwei Mal" begegnet sein - wie Kate einmal einer Freundin anvertraut haben soll.
Zunächst musste die heutige Princess of Wales aber überhaupt erst an der renommierten Uni aufgenommen werden. Und die Konkurrenz war groß.
"In dem Moment, in dem Williams Vorhaben, in St. Andrews zu studieren, publik wurde, schossen die Bewerbungen für diese Universität um 44 Prozent in die Höhe. Viele davon waren weibliche Bewerberinnen aus Amerika", schreibt der Royal-Experte. "Doch Kate setzte sich durch."
Im Herbst 2000 verfasste die bürgerliche Kate Middleton dann ein offizielles Schreiben an Edinburgh, in dem sie der Universität mitteilte, auf ihren Platz zu verzichten.
Eine ordentliche Portion Glück war aber auch dabei. Immerhin hätte William ja nicht unbedingt an seiner Kommilitonin Gefallen finden müssen. Doch am 26. März 2002 sollte es dann so weit sein: An dem Tag warf William erstmals ein Auge auf seine zukünftige Ehefrau - als diese bei einer Benefiz-Modenschau an der Universität in einem transparenten Kleid über den Laufsteg lief und damit seine Aufmerksamkeit erregte. "Wow, Kate ist heiß", soll der Royal seinem Freund Fergus Boyd damals begeistert zugeflüstert haben. Und bereits bei der Afterparty sollen William und Kate dann erstmals küssend gesichtet worden sein, wie Robert Lacey berichtete.
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