Kate und William: Familienfoto zum 15. Hochzeitstag - ein Detail fast unentdeckt

Nur wenige Tage nach dem 8. Geburtstag von Prinz Louis, der am 24. April zelebriert wurde, haben Prinz William und Prinzessin Kate erneut Grund zu feiern. Das Ehepaar feiert heuer seinen 15. Hochzeitstag. Das Jawort von William und der ehemaligen Bürgerlichen Catherine Middleton fand am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London statt.

William und Kate feiern 15 Jahre Ehe mit neuem Foto Das Thronfolgerpaar veröffentlichte am Mittwoch ein bisher ungesehenes Familienfoto anlässlich seines Jahrestages. "Wir feiern 15 Jahre Ehe", teilten William und Kate mit und fügten dem Posting ein Herz-Emoji hinzu. Auf dem Bild ist das Paar zusammen mit seinen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (8) zu sehen - sie liegen Schulter an Schulter in im Gras.

Es wurde ein privater Moment abseits der royalen Verpflichtungen festgehalten. Die Familie hat es sich inmitten der Natur in der Sonne gemütlich gemacht. Alle Fünf sind barfuß. Kate trägt weiße Jeans, während William und die drei gemeinsamen Kinder Shorts anhaben.