Er steht (noch) nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit wie seine älteren Geschwister, doch der heutige Tag gehört ganz ihm: Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, wird heute acht Jahre alt. Der junge Royal steht an vierter Stelle der Thronfolge, nach seinem Vater und seinen Geschwistern. Das Herz des Volkes (und der britischen Königsfamilie) hat er aber dank seiner Grimassen und lustigen Einlagen bei öffentlichen Auftritten schon längst erobert. Anlässlich seines Geburtstages präsentieren wir Ihnen 10 wenig bekannte Fakten rund um Prinz Louis:

Geburtstag mit Symbolkraft Prinz Louis wurde am 23. April 2018 geboren – am St.-Georgs-Tag, dem Nationalfeiertag Englands, und außerdem am mutmaßlichen Geburtstag von William Shakespeare. Sein vollständiger Name ist bewusst gewählt Der Name Louis Arthur Charles ehrt gleich mehrere Generationen: "Louis" ist eine Hommage an Louis Mountbatten, der Großonkel und Mentor seines Großvaters Charles. "Arthur" ist laut Royal-Experten eine Anspielung auf die bekannte britische Königssage. Und "Charles" ist natürlich eine Verbeugung vor König Charles III. Er hat den Spitznamen "Lou Bugs" Innerhalb der Familie wird er liebevoll "Lou Bugs" genannt – ein Spitzname, den Prinzessin Kate in einem früheren Interview erwähnte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Alberto Pezzali Prinzessin Kate und Prinz Louis

Er gilt als besonders musikalisch Laut Prinz William liebt Louis laute Musik sowie Schlagzeug und soll im Kensington Palace regelmäßig "Konzerte" geben – sehr zum Amüsement (und gelegentlichen Leidwesen) der Familie. Er liebt auch Fotografie und Filme Generell scheint Louis eine Vorliebe für die Kunst zu haben. Zu seinen weiteren Hobbys gehören Filme sowie die Fotografie. Dass Louis schon in so frühem Alter ein besonderes Talent für Fotografie zu haben scheint, beweist ein Foto von Anfang 2025, das die Royals auf Instagram veröffentlichten. Darauf ist Mama Kate bei einem Spaziergang durch einen winterlichen Wald zu sehen. Das Foto umgibt eine märchenhafte und tröstende Aura.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Hannah McKay Queen Elizabeth und Prinz Louis

Er soll "sehr emotional" sein Laut Mama Kate sei Louis jenes ihrer drei Kinder, das seine Gefühle am deutlichsten zeigt – ob Freude, Langeweile oder Frustration. Genau das, analysieren Experten, macht ihn für das Volk so sympathisch. Starke Bindung zu Prinzessin Charlotte Intern gilt Schwester Charlotte (10) als diejenige, die Louis am besten beruhigen kann. Sie übernimmt oft eine beschützende Rolle, besonders bei öffentlichen Auftritten. Es ist nicht selten, dass es Charlotte ist, die Louis an der Hand nimmt. Bewegendes Geschenk von Prinz Harry Zur Taufe bekam Louis von seinem Onkel Prinz Harry laut der Zeitschrift Gala ein ganz besonders emotionales Geschenk: nämlich die Erstausgabe von "Winnie the Pooh" aus dem Jahr 1926 – angeblich im Wert von 9.000 Euro. Damit erinnerte Harry auch an seine verstorbene Mutter – und Louis' Großmutter – Prinzessin Diana, die ihm und Bruder William regelmäßig Winnie-Pooh-Geschichten zum Zubettgehen vorgelesen hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Alberto Pezzali Prinz Louis mit seinen Eltern und Geschwistern