"Wir alle haben versucht, auf unterschiedliche Weise damit zurande zu kommen. Es ist nicht einfach, das Gefühl des Verlusts auszudrücken, denn der erste Schock wird oft gefolgt von einer Mischung aus anderen Gefühlen (...) Was ich Ihnen nun sage - als Ihre Königin und als Großmutter - sage ich von Herzen. Zunächst möchte ich Diana würdigen. Sie war ein außergewöhnlicher und begabter Mensch. (...) Ich habe sie bewundert und respektiert - für ihre Energie und ihren Einsatz für andere, und insbesondere für ihre Hingabe für ihre zwei Buben. (...) Niemand, der Diana gekannt hat, wird sie je vergessen. Millionen andere, die sie nie getroffen haben, aber fühlten, dass sie sie kannten, werden sie in Erinnerung behalten. Ich glaube jedenfalls, dass es von ihrem Leben und den außerordentlichen und bewegenden Reaktionen auf ihren Tod etwas zu lernen gibt. (...) Ich hoffe, wir können morgen alle, wo immer wir sind, zusammenkommen, um unsere Trauer über den Verlust Dianas und unsere Dankbarkeit für ihr allzu kurzes Leben auszudrücken. Das ist eine Gelegenheit, der ganzen Welt die britische Nation in Trauer und Respekt vereint zu zeigen."