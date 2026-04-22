Korrekturbedarf: Kate wegen hartnäckigen Problems bei offiziellen Auftritten ermahnt

Einst war Catherine Middleton vor allem eine Stil-Ikone, deren Look weltweit begeistert, und "Frau von". Doch bereits als Herzogin hatte Kate an Statur gewonnen und wird längst nicht mehr automatisch in einem Atemzug mit ihrem Ehemann Prinz William genannt. Auch nicht perfekt: Kates Probleme bei offiziellen Terminen Als Princess von Wales gibt sich Catherine stets souverän und der Krone verpflichtet - auch wenn sie eigenen Angaben zufolge bei gewissen Aufgaben, die das Leben eines ranghohen Royals so mit sich bringt, nach all den Jahren als Mitglied des britischen Königshauses nach wie vor schwächelt.

Als sich Kate diese Woche anlässlich des 100. Geburtstags der verstorbenen Queen Elizabeth II. unter Vertreter diverser Wohltätigkeitsorganisationen mischte, machte sie laut Mirror ein überraschendes Geständnis. Im Gespräch mit einer Gruppe von Frauen gab Catherine offen zu, dass sie bei großen royalen Veranstaltungen trotz jahrelanger Erfahrung so ihre Probleme hat.