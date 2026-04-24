Seltener Auftritt von Athina Onassis: Nach Typveränderung Ebenbild ihrer Mutter

Die Reederei-Erbin Athina Onassis führt ein weitgehend zurückgezogenes Leben abseits des Rampenlichts. Im Jänner wurde sie 41 Jahre alt. Bei der Modenschau des französischen Designers Stéphane Rolland überraschte sie damals im Rahmen eines seltenen Auftritts mit einer Typveränderung: Ihre Haare - bis dahin blond - trug Onassis schwarz gefärbt, toupiert und schick nach hinten gekämmt. Nun absolvierte die Nachkommin des griechischen Reeders Aristoteles Onassis abermals einen seltenen Auftritt, bei dem sie ihren neuen Look in der Öffentlichkeit präsentierte.

Am 23. April ließ sich Athina Onassis bei der diesjährigen Barcelona Bridal Fashion Week, einer Fachmesse für Brautmode, blicken. Seltener Auftritt von Athina Onassis Kennt man die französisch-griechische Unternehmenserbin und Springreiterin privat weitgehend entspannte Freizeitklamotten tragend, wurde sie mit ihrem erlesenen Outfit bei der Modenschau von Stéphane Rolland zum Blickfang. Onassis trug einen roten, asymmetrisch geschnittenen Hosenanzug, der auf der einen Seite mit einem extravaganten Ärmel aufwartete und die andere Schulter frei ließ. Schwarze Pumps und dezentes Make-up rundeten den Look ab. Ihre Haare, nach wie vor dunkler als gewohnt, trug die Reederei-Erbin offen. Im Netz wurde sie für ihre Natürlichkeit gefeiert - wobei viele feststellen, dass Athina ihrer verstorbenen Mama Christina Onassis immer ähnlicher sieht. "In diesem Alter sieht sie ihrer Mutter sehr ähnlich", schreibt etwa eine Userin unter auf Instagram veröffentlichte Fotos.

Zum Vergleich: So sah Athinas Mutter Christina Onassis aus:

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