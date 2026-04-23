Sonderbehandlung: Prinz Louis von König Charles bevorzugt
Prinz Louis Arthur Charles – bekannt als Prinz Louis von Wales – wurde am 23. April 2018 im St. Mary’s Hospital in Paddington geboren. Dieses Jahr feiert der jüngere Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate seinen achten Geburtstag.
Seine fünf Enkelkinder George, Charlotte, Louis, Archie und Lilibet sollen König Charles alle am Herzen liegen, auch wenn der britische Monarch die Kinder seines jüngeren Sohnes Prinz Harry bisher nicht so recht kennengelernt hat. Prinz William lobte seinen Vater als einen "brillanten" Großvater.
Für einen seiner Enkerl soll sich Charles aber besonders erwärmen - nämlich für Geburtstagskind Louis. Das beweist unter anderem ein ganz besonderer Moment.
Inniger Moment zwischen Charles und Louis
Royal-Fans war der innige Umgang, den Charles während der Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der verstorbenen Queen im Jahr 2022 mit Louis an den Tag legte, nicht entgangen. Bei der Abschlussparade wollte der damals Vierjährige unbedingt auf dem Schoß seines Opas sitzen.
Lippenleserin Juliet Sullivan erklärte gegenüber der Daily Mail, dass Louis, der zunächst bei seiner Mama saß, nach "Pa" verlangt habe. Damit meinte der kleine Prinz aber nicht etwa seinen Vater William, sondern seinen Großvater. Daraufhin fragte William seinen Vater Charles: "Opa, kann Louis auf deinem Knie sitzen?" "Natürlich", soll der Thronfolger daraufhin laut Sullivan gesagt haben, bevor er Louis auf seinem Schoß sitzen ließ.
Tatsächlich soll Charles seinen Enkel Louis ganz besonders gern haben. "Charles liebt seinen frechen kleinen Enkel", verriet ein Palastinsider gegenüber New Idea vor einigen Jahren. Dieser plauderte zudem aus, warum der britische König an Louis so einen Narren gefressen hat und wieso auch Louis so ein Fan von seinem Großvater ist. "Niemand bringt Charles mit seiner bombastischen Art und seinen Energieschüben so zum Lachen wie Louis. Ebenso kann niemand Louis so beruhigen wie "Opa Wales", so die Quelle. "Sie haben eine besondere Bindung."
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