Sonderbehandlung: Prinz Louis von König Charles bevorzugt

Prinz Louis Arthur Charles – bekannt als Prinz Louis von Wales – wurde am 23. April 2018 im St. Mary’s Hospital in Paddington geboren. Dieses Jahr feiert der jüngere Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate seinen achten Geburtstag.

Seine fünf Enkelkinder George, Charlotte, Louis, Archie und Lilibet sollen König Charles alle am Herzen liegen, auch wenn der britische Monarch die Kinder seines jüngeren Sohnes Prinz Harry bisher nicht so recht kennengelernt hat. Prinz William lobte seinen Vater als einen "brillanten" Großvater.

Für einen seiner Enkerl soll sich Charles aber besonders erwärmen - nämlich für Geburtstagskind Louis. Das beweist unter anderem ein ganz besonderer Moment.