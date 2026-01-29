Neuer Look: Athina Onassis fast nicht wiederzuerkennen

Springreiterin und Milliardenerbin Athina Onassis hält sich dem Rampenlicht normalerweise fern. Für die Haute Couture-Modenschau des französischen Designers Stéphane Rolland machte sie diese Woche in Paris aber eine Ausnahme - sie erschien gehüllt in ein elegantes schwarzes Capekleid. Ihre Haare trug Onassis schwarz gefärbt, toupiert und schick nach hinten gekämmt. Ein ungewohnter Anblick, denn man kennt Onassis eigentlich dunkelblond.

Im Jahr 2017 hatten sich Athina Onassis und ihr brasilianischer Mann Á lvaro "Doda" de Miranda Neto nach zwölf Jahren Ehe scheiden lassen. Wie die Agentur Burson-Marstaller mitteilte, erfolgte die Scheidung in gegenseitigem Einvernehmen. Athina Onassis, Enkelin des griechischen Reeders Aristoteles Onassis , und Doda blieben Freunde, hieß es. Getrennt hatten sie sich bereits im Mai 2016. Das Paar hatte sich über den Reitsport kennengelernt - Miranda ist ebenfalls erfolgreicher Springreiter. 2005 war in São Paulo Hochzeit.

Athina ist die einzige Überlebende der Onassis-Dynastie, ihr Vermögen wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Dazu gehören Hotels, Schiffsflotten, Grundstücke und Kunstwerke. Aristoteles Onassis hatte ein Reederei-Imperium mit hunderten Schiffen geschaffen. Athina ist das Kind der früh verstorbenen einzigen Tochter des Reeders, Christina Onassis , die Thierry Roussel heiratete.

Die Hochzeit der Onassis-Enkelin war damals nicht ohne Zwischenfälle verlaufen: Der Großteil von Athinas Familie war nicht nach Brasilien gereist und es kam zu einem Wutausbruch von Bräutigam Doda, der auf dem Weg zur Trauung gegen das Auto eines Paparazzi fuhr. Für Schlagzeilen sorgte auch seine Ex-Frau, mit der er eine Tochter hat. Diese klagte: "Er hat mich gegen Athina getauscht, weil ich ihm keine Pferde kaufen kann."

Schon kurz nach der Trennung hatte Doda in brasilianischen Medien betont, es gebe eine klare Gütertrennung mit Athina. Der heute 52-Jährige lernte bei einem Interview eine brasilianische Journalistin kennen, mit der er heute liiert ist.