"Auf Privilegien reduziert": Charlotte Casiraghi veröffentlicht 1. eigenes Buch

Charlotte Casiraghi, Nichte von Monacos Fürst Albert II., hat ihr erstes eigenes literarisches Werk veröffentlicht. Das 380 Seiten lange Buch trägt den Titel "La fêlure" ("Der Riss" oder "Der Sprung"), wie ihr französisches Verlagshaus Julliard mitteilte. Es handle sich um eine literarische und philosophische Erforschung der Zerbrechlichkeit der Existenz. Offenbar will Casiraghi damit einem Image als oberflächliche verwöhnte Adlige entgegenwirken.

"Man hat mich oft auf ein Bild auf Hochglanzpapier reduziert, auf ein traumhaftes Leben voller Privilegien", schreibt Casiraghi im Vorwort. Mit dem Buch sei ihr hoffentlich eine "brennende" Abhandlung über "die kleinen und die großen Tragödien unseres gemeinsamen Schicksals" gelungen, fügte die 39-Jährige hinzu. Inspiration fand sie dafür bei Schriftstellern wie Francis Scott Fitzgerald und Marguerite Duras.