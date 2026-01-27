Mette-Marit vor Lungentransplantation - erster Auftritt im neuen Jahr aus traurigem Anlass

2018 wurde bei der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit eine seltene Form der Lungenfibrose diagnostiziert. Bisher konnte die 52-Jährige gut mit der Erkrankung leben, doch nun hat sich ihr Zustand deutlich verschlechtert. Im Dezember gab der Königspalast bekannt, dass die Ehefrau von Kronprinz Haakon eine Lungentransplantation benötigt.

Mette-Marit vor Lungentransplantation

Es stehe aber noch nicht fest, wann sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt werde, so der Palast noch vor wenigen Wochen. "Im Herbst wurden mehrere Tests durchgeführt, die eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kronprinzessin zeigen", hieß es in der offiziellen Stellungnahme des Hofes. "Die Ärzte am Rikshospitalet haben daher mit den Vorbereitungen für eine Untersuchung im Hinblick auf eine Lungentransplantation begonnen."

Mette-Marit absolviert aufgrund ihrer Erkrankung seltener öffentliche Auftritte. Zuletzt hatte sie sich am 24. Dezember beim Weihnachtsdienst blicken lassen. Nun absolvierte sie zusammen mit ihrem Ehemann ihren ersten gemeinsamen Auftritt im neuen Jahr.