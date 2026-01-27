Mette-Marit vor Lungentransplantation - erster Auftritt im neuen Jahr aus traurigem Anlass
2018 wurde bei der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit eine seltene Form der Lungenfibrose diagnostiziert. Bisher konnte die 52-Jährige gut mit der Erkrankung leben, doch nun hat sich ihr Zustand deutlich verschlechtert. Im Dezember gab der Königspalast bekannt, dass die Ehefrau von Kronprinz Haakon eine Lungentransplantation benötigt.
Mette-Marit vor Lungentransplantation
Es stehe aber noch nicht fest, wann sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt werde, so der Palast noch vor wenigen Wochen. "Im Herbst wurden mehrere Tests durchgeführt, die eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustands der Kronprinzessin zeigen", hieß es in der offiziellen Stellungnahme des Hofes. "Die Ärzte am Rikshospitalet haben daher mit den Vorbereitungen für eine Untersuchung im Hinblick auf eine Lungentransplantation begonnen."
Mette-Marit absolviert aufgrund ihrer Erkrankung seltener öffentliche Auftritte. Zuletzt hatte sie sich am 24. Dezember beim Weihnachtsdienst blicken lassen. Nun absolvierte sie zusammen mit ihrem Ehemann ihren ersten gemeinsamen Auftritt im neuen Jahr.
Mette-Marit: Erster Auftritt im neuen Jahr
Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit nahmen zum 25. Jahrestag des Mordes an Benjamin Hermansen an einer Gedenkfeier im Osloer Rathaus teil (Foto zu sehen hier).
Der Mordfall war ein 2001 begangenes rassistisch motiviertes Gewaltverbrechen in der norwegischen Hauptstadt, das internationale Aufmerksamkeit erregte. Das Opfer war ein dunkelhäutiger 15-jähriger Norweger mit ghanaischen Wurzeln. Die beiden männlichen Haupttäter wurden etwa ein Jahr später zu 16 beziehungsweise 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Wie oft man die norwegische Kronprinzessin dieses Jahr auf den royalen Parkett zu sehen bekommen wird, ist ungewiss.
Mette-Marit hatte im Rahmen der Sendung "Året med kongefamilien" (deutsch: "Das Jahr mit der Königsfamilie") in einem Interview mit dem norwegischen TV-Sender NRK über ihre gesundheitliche Situation gesprochen. Sie erklärte, dass im Herbst Gespräche mit Ärzten über die Möglichkeit einer Transplantation geführt worden seien. "Allein schon der Gedanke daran ist ziemlich belastend", gab Mette-Marit an. Die Norwegerin beschrieb, wie die Krankheit sie zunehmend in ihrem Alltag einschränke: "Der größte Unterschied für mich ist eigentlich, dass ich die Dinge, die ich früher geschafft habe, jetzt nicht mehr schaffe. Es gibt einfach sehr viele Dinge, die ich nicht mehr tun kann."
Verschlechterung kam schneller als erwartet
Bei einer Lungenfibrose handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, bei der Narben im Lungengewebe gebildet werden, was unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen.
