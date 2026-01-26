Gagen: Das verdienen die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Wer in die neuen Folgen aber zumindest einmal bereits reingeschaut hat, der weiß: Das "Dschungelcamp", wie die Sendung unter Fans und auch umgangssprachlich genannt wird, bietet erneut feinste Trash-TV-Unterhaltung. Die Prüfungen sind so ekelhaft wie nie zuvor und auch Konflikte unter den Kandidaten sind zahlreich vorhanden – in Folge 2 beichteten die "Stars" sogar ihre dunkelsten Momente im Leben .

Am 23. Jänner startete die 19. Staffel des RTL-Reality-TV-Formats "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Trotz großer medialer Aufmerksamkeit im Vorfeld – vor allem dem Aufreger-Kandidaten Gil Ofarim geschuldet – blieben die Quoten bisher hinter den Erwartungen zurück.

Siegerprämie und Grund-Gage

Klar ist natürlich: Die Kandidaten reisten nicht nur in den australischen Dschungel, um ihrer vielleicht eingeschlafenen Karriere neuen Schwung zu verleihen, auch die finanzielle Vergütung dürfte ausschlaggebend gewesen sein. Denn der Sieger oder die Siegerin darf sich nicht nur "Dschungelkönig*in" nennen, sondern auch über eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro freuen.

Doch natürlich gehen auch alle andere Kandidaten nicht leer aus. Für jeden von ihnen gibt es eine Grund-Gage, die sie für die Teilnahme an der Show erhalten. Diese fällt unterschiedlich hoch aus und orientiert sich am Bekanntheitsgrad des Promis, aber auch am Skandal- und Gesprächsstoff-Wert, den sich Sender RTL von ihm oder ihr erhofft. Denn je mehr ein Teilnehmer polarisiert, desto höher dürften die Quoten ausfallen.

Öffentlich werden die Gagen der "Dschungelcamp"-Kandidaten nicht gemacht, doch zahlreiche Medienberichterstattungen zitierten Branchen-Insider (und ehemalige Teilnehmer der Show), die darüber Bescheid wissen wollen. Mit kleinen Abweichungen decken sich ihre Aussagen.

Hier ein Überblick: