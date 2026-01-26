Gagen: Das verdienen die Dschungelcamp-Kandidaten 2026
Am 23. Jänner startete die 19. Staffel des RTL-Reality-TV-Formats "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Trotz großer medialer Aufmerksamkeit im Vorfeld – vor allem dem Aufreger-Kandidaten Gil Ofarim geschuldet – blieben die Quoten bisher hinter den Erwartungen zurück.
Wer in die neuen Folgen aber zumindest einmal bereits reingeschaut hat, der weiß: Das "Dschungelcamp", wie die Sendung unter Fans und auch umgangssprachlich genannt wird, bietet erneut feinste Trash-TV-Unterhaltung. Die Prüfungen sind so ekelhaft wie nie zuvor und auch Konflikte unter den Kandidaten sind zahlreich vorhanden – in Folge 2 beichteten die "Stars" sogar ihre dunkelsten Momente im Leben.
Siegerprämie und Grund-Gage
Klar ist natürlich: Die Kandidaten reisten nicht nur in den australischen Dschungel, um ihrer vielleicht eingeschlafenen Karriere neuen Schwung zu verleihen, auch die finanzielle Vergütung dürfte ausschlaggebend gewesen sein. Denn der Sieger oder die Siegerin darf sich nicht nur "Dschungelkönig*in" nennen, sondern auch über eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro freuen.
Doch natürlich gehen auch alle andere Kandidaten nicht leer aus. Für jeden von ihnen gibt es eine Grund-Gage, die sie für die Teilnahme an der Show erhalten. Diese fällt unterschiedlich hoch aus und orientiert sich am Bekanntheitsgrad des Promis, aber auch am Skandal- und Gesprächsstoff-Wert, den sich Sender RTL von ihm oder ihr erhofft. Denn je mehr ein Teilnehmer polarisiert, desto höher dürften die Quoten ausfallen.
Öffentlich werden die Gagen der "Dschungelcamp"-Kandidaten nicht gemacht, doch zahlreiche Medienberichterstattungen zitierten Branchen-Insider (und ehemalige Teilnehmer der Show), die darüber Bescheid wissen wollen. Mit kleinen Abweichungen decken sich ihre Aussagen.
Hier ein Überblick:
Die (kolportierten) Gagen der Dschungelcamp-Teilnehmer 2026
- Ariel: ca. 40.000 Euro.
- Umut Tekin: ca. 50.000 Euro. "Er hat schon überall mitgeteilt, dass es sein großer Traum war, in den Dschungel zu kommen. Das schmälert auch die Gage, wenn man weiß, dass jemand unbedingt will", erklärt Künstlermanager Ramón Wagner im Gespräch mit t-online.
- Patrick Romer: ca. 50.000 Euro. "Er ist jemand, bei dem man weiß, dass er Lust hätte, mitzumachen", so Wagner.
- Hubert Fella: ca. 60.000 Euro.
- Stephen Dürr: ca. 70.000 Euro.
- Samira Yavuz: ca. 70.000 Euro. Experte Wagner ist überzeugt: "Ich glaube auch nicht, dass man sie ohne diesen Vorfall [Fremdgeh-Skandal rund um Ehemann Serkan Yavuz; Anmerkung] genommen hätte."
- Nicole Belstler-Boettcher: ca. 70.000 Euro.
- Eva Benetatou: ca. 80.000 Euro.
- Hardy Krüger: ca. 150.000 Euro. Mit dem deutschen Schauspieler würde man "nicht unbedingt rechnen", erklärt Künstlermanager Wagner die hohe Gage von Krüger.
- Mirja Du Mont: ca. 150.000 Euro.
- Simone Ballack: ca. 190.000 Euro.
- Gil Ofarim: ca. 300.000 Euro. Mehr zur hohen Skandal-Gage des umstrittenen Musikers lesen Sie hier.
