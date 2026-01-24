Dschungelcamp 2026: Kontroverse um Gil Ofarim dominiert Tag 1

Zwölf mehr oder weniger bekannte deutsche Promis sind am Freitagabend in den australischen Dschungel gezogen. Aber noch bevor sie mit dem Helikopter nach Down Under gebracht wurden, drehte es sich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" eigentlich nur um einen: den Musiker Gil Ofarim (43). Mit "Ich geb' dir aus Respekt die Hand, auch wenn ich scheiße finde, was du gemacht hast" begrüßte ihn Reality-Star Umut Tekin (28) zu Beginn der 19. Dschungelcamp-Staffel auf RTL. Er habe "leider gar nichts Gutes gehört", stellte auch der ehemalige Bauer-sucht-Frau-Teilnehmer Patrick Romer (30) klar. Ofarim: "Die Kritik macht was mit einem" Ofarim hatte international für Aufsehen gesorgt, als er erst in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben hatte und später vor dem Landgericht Leipzig einräumte, diese schwerwiegenden Vorwürfe erfunden zu haben. Wegen der "Davidstern-Affäre" wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach dem Prozess hatte sich der gebürtige Münchner aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Nun ist der jüdische Musiker also wieder auf der Bildfläche. Von der wenig herzlichen Begrüßung sichtlich verärgert und nach eigener Aussage lustlos, schon in der Früh über "so heikle Themen" sprechen zu müssen, machte Ofarim seinen Standpunkt klar: "Ich habe die Zeit gebraucht, die Kritik macht was mit einem und ich kann sie nachvollziehen", sagte er. Und ergänzte dann: "Vor allem, wenn ich auch nur das wüsste, was die Öffentlichkeit weiß." Er würde gerne mehr erzählen, sagte er zu Romer. Dürfe er aber nicht. Er könne auch nicht ungeschehen machen, was passiert ist, so der Musiker, dessen Vater der israelische Sänger Abi Ofarim (1937-2018) ist. Entschuldigen könne er sich "für die Art und Weise, wie ich es gemacht habe". Zwei Camps, die in Teams um Essen und Ehre kämpfen 17 Tage haben die Mehr-oder-weniger-Promis nun Zeit, um bei australischer Hitze über heikle Themen zu sprechen und vor allem, um das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Gleich zu Beginn mussten sie sich für besseres Essen von einem meterhohen Turm stürzen und durch Eingeweide kriechen.