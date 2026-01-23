Heute, am 23. Jänner, ist es wieder soweit und Trash-TV-Fans dürfen sich freuen: Um 20.15 Uhr startet auf RTL (und RTL+) die neue, mittlerweile 19. Staffel der erfolgreichen Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Auch dieses Mal werden viele Promis aus der Kategorie X-Z teilnehmen – mehr darüber lesen Sie hier. Seit ihrer Premiere vor fast zwei Jahrzehnten hat die Sendung über 200 bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten in den australischen Dschungel geschickt und sie dort mit Ekel-Prüfungen und zickigen Kollegen und Kolleginnen an ihre Grenzen gebracht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © RTL Kandidaten des Dschungelcamps 2026

Doch nicht alle Teilnehmer sind heute noch unter uns, einige von ihnen sind bereits gestorben. Und einige von ihnen haben das Publikum nicht nur mit ihrer Zeit im Camp geprägt, sondern hinterließen auch nach ihrem Tod bleibende Erinnerungen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Milenko Badzic Junger Dirk Bach

Dirk Bach Unvergessen bleibt Moderator Dirk Bach, der von 2004 bis 2012 neben Sonja Zietlow als Moderator das Gesicht der Show war. Sein plötzliches Ableben 2012 im Alter von 51 Jahren hinterließ eine große Lücke. Nach ihm übernahm Daniel Hartwich die Co-Moderation, bevor Jan Köppen 2023 das Amt antrat. Der Schauspieler, Komiker und Moderator wurde am 1. Oktober 2012 in seiner Berliner Wohnung tot aufgefunden, wo er sich für Proben zu einem Theaterstück aufhielt. Bach soll einem Herzversagen erlegen sein. Es wurde berichtet, dass Bach an Herz-Kreislauf-Problemen litt, Anzeichen für Fremdeinwirkung gab es keine. Sein plötzlicher Tod löste in der deutschen Öffentlichkeit große Trauer aus, war Bach doch als beliebter und warmherziger Entertainer bekannt. Sein Engagement für soziale Projekte, insbesondere für die LGBTQIA+-Community, wurde ebenfalls sehr geschätzt.

Günther Kaufmann Ein trauriges Kapitel der Dschungel-Geschichte schrieb Schauspieler Günther Kaufmann, der 2009 mit Ingrid van Bergen in den Dschungel reiste. Kaufmann starb 2012 in Berlin im Alter von 64 Jahren. Er erlitt einen Herzinfarkt während eines Spaziergangs in Berlin und verstarb noch vor Ort. Sein Tod kam für viele unerwartet, da er bis dahin aktiv gewesen war und keine schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme bekannt waren. Kaufmann hatte eine bewegte Lebensgeschichte. Er war nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler (entdeckt von Kult-Regisseur Rainer Werner Fassbinder), sondern auch in einige persönliche und rechtliche Turbulenzen verwickelt. Besonders aufsehenerregend war ein Justizfall, bei dem Kaufmann fälschlicherweise wegen Mordes an seiner Frau verurteilt wurde. Er gestand die Tat zunächst, um seine eigentliche Frau zu schützen, die mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfte. Später stellte sich heraus, dass sein Geständnis falsch war, und er wurde nach mehreren Jahren Haft freigesprochen.

Rolf Zacher Auch Schauspieler Rolf Zacher, der 2016 in der Jubiläumsstaffel antrat und damals bereits 74 Jahre alt war, hinterließ bleibende Eindrücke. Aufgrund von Herzbeschwerden musste er die Show nach acht Tagen verlassen. Er verstarb 2018 im Alter von 76 Jahren in einem Pflegeheim in Hamburg. Zacher litt in seinen letzten Jahren an einer Reihe von gesundheitlichen Problemen, darunter Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Er war für seine markante Stimme bekannt und übernahm auch zahlreiche Synchronsprecherrollen, darunter für internationale Stars wie Nicolas Cage und Robert De Niro. Zudem galt er als ein enfant terrible der deutschen Kulturszene, bekannt für seinen unkonventionellen Lebensstil und seine Offenheit über persönliche Herausforderungen, einschließlich seiner früheren Drogenprobleme.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Deutsch Gerhard

Gunter Gabriel Musiker Gunter Gabriel, der ebenso 2016 in der zehnten Staffel zu sehen war, musste das Camp nach vier Tagen verlassen. Im Juni 2017 starb er kurz vor seinem 75. Geburtstag nach einem schweren Sturz, der zu einem dreifachen Halswirbelbruch führte. Gabriel war ein markanter Charakter der deutschen Musikszene, bekannt für seine ehrliche Art und seinen Lebensstil, der oft von Höhen und Tiefen geprägt war. Er schrieb Songs für bekannte Künstler wie Johnny Cash und war selbst für Hits wie "Hey Boss, ich brauch mehr Geld" bekannt. Gabriel machte in seinem Leben auch mit finanziellen Problemen und persönlichen Rückschlägen Schlagzeilen, blieb aber bis zuletzt ein Kämpfer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/dpa/Henning Kaiser/APA/DPA/Henning Kaiser

Daniel Küblböck Daniel Küblböck, vor allem bekannt aus der Castingshow "DSDS" und Dschungelcamp-Teilnehmer der ersten Staffel, verschwand 2018 unter tragischen und mysteriösen Umständen. Der Sänger ging während einer Kreuzfahrt (von Hamburg nach New York) über Bord und wurde seitdem nicht mehr gefunden. Er war erst 33 Jahre alt. Laut Augenzeugenberichten und den Ermittlungen der Polizei soll er absichtlich gesprungen sein, was auf einen Suizid hindeutet. Nach seinem Verschwinden wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, die jedoch erfolglos blieb. Am 10. März 2021 wurde Daniel Küblböck offiziell für tot erklärt. Vor dem Vorfall gab es Berichte, dass Küblböck unter psychischen Problemen litt. Er hatte sich in den Jahren zuvor zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich unter anderem mit Theaterprojekten und Ausbildungen beschäftigt.

Jens Büchner Ein weiterer tragischer Verlust ereignete sich 2018, als Kult-Auswanderer Jens Büchner ("Goodbye Deutschland! Die Auswanderer") im Alter von 49 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung verstarb. Der Öffentlichkeit verriet er seine Erkrankung nicht. Am 17. November 2018 starb er nach einem "kurzen, aber schweren Kampf", wie es in der offiziellen Mitteilung stand, in Mallorca. Büchner, der in der elften Staffel 2017 den sechsten Platz belegte, hinterließ seine Ehefrau Daniela und fünf Kinder.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fremd/Gruber Franz

Costa Cordalis Wer erinnert sich nicht an Costa Cordalis, den ersten Dschungelkönig der deutschenn Showgeschichte? Der Schlagerstar ("Anita") gewann die Premiere 2004 und war später Schwiegervater von Reality-Star Daniela Katzenberger. Am 2. Juli 2019 verstarb Cordalis im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie an Organversagen. Sein Sohn Lucas Cordalis trat 2023 in die Fußstapfen seines Vaters und kämpfte im Dschungel um den Titel, musste sich jedoch mit dem dritten Platz zufriedengeben.

Walter Freiwald Auch Walter Freiwald, bekannt als Moderator der Kult-Show "Der Preis ist heiß", fand den Weg in den Dschungel. Er nahm 2015 an der neunten Staffel teil und belegte den sechsten Platz. Nur vier Jahre später starb er im jungen Alter von 65 Jahren. Freiwald gab kurz vor seinem Tod öffentlich bekannt, dass er an Krebs im Endstadium leide. Er teilte diese Nachricht in den sozialen Medien. Schon wenige Tage später verstarb er. Die genaue Art seiner Krebserkrankung wurde nicht öffentlich gemacht.

Werner Böhm Musiker Werner Böhm, bekannt durch seine Kunstfigur Gottlieb Wendehals, war Teil der Premieren-Staffel 2004. Der "Polonäse Blankenese"-Sänger erreichte damals den fünften Platz. Am 2. Juni 2020 verstarb wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag – an Herzversagen auf Gran Canaria. Er starb im Schlaf.

Willi Herren Besonders tragisch war der Tod von Entertainer Willi Herren, der 2021 mit nur 45 Jahren verstorben ist. Herren, der in der zweiten Staffel dabei war und den dritten Platz belegte, wurde am 20. April leblos in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Sein früher Tod löste unter Fans und Kollegen große Bestürzung aus. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus; es wurde später bekannt, dass er an einer Überdosis gestorben war. Medienberichten zufolge hatte Herren in der Vergangenheit mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen, was auch öffentlich thematisiert wurde. Bekannt wurde er in den 1990er-Jahren durch seine Rolle als Olli Klatt in der ARD-Serie "Lindenstraße", die er über zehn Jahre lang spielte. Später startete er eine Karriere als Schlagersänger und war ein fester Bestandteil der Partyszene auf Mallorca. Zudem nahm er an zahlreichen Reality-TV-Formaten teil. Kurz vor seinem Tod hatte Herren einen neuen beruflichen Schritt gewagt und einen Foodtruck für Reibekuchen eröffnet, der jedoch nur wenige Tage in Betrieb war. Privat war sein Leben von Höhen und Tiefen geprägt, darunter finanzielle Schwierigkeiten, schwierige Beziehungen und sein Kampf gegen seine Suchtprobleme.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/DPA/JÖRG CARSTENSEN Helmut Berger

Helmut Berger Auch Schauspiellegende Helmut Berger gehört zu den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmern, die nicht mehr unter uns weilen. Der gebürtige Salzburger nahm 2013 an der siebten Staffel teil – er war damals 68 Jahre alt –, musste die Show jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme nach nur drei Tagen abbrechen. Er vertrug die Hitze nicht, hieß es. Im Mai 2023 starb Berger wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag in Salzburg. Über die genaue Todesursache wurden keine Details veröffentlicht, es war ungenau von einer "längeren Krankheit" die Rede. Berger hatte in den letzten Jahren gesundheitlich zu kämpfen und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Laut seiner Schwester war er friedlich im Schlaf verstorben. Berger galt als einer der bekanntesten Schauspieler seiner Zeit und wurde oft als "schönster Mann der Welt" bezeichnet. Er spielte in Filmen wie "Die Verdammten" (1969) und "Ludwig II." (1972), die ihn international berühmt machten. Seine glamouröse und oft exzentrische Persönlichkeit machte ihn zu einer Ikone des europäischen Kinos. Berger hatte eine enge persönliche und berufliche Beziehung zu Regisseur Luchino Visconti, die sein Leben und seine Karriere stark prägte. Nach seiner Blütezeit in den 1960er- und 1970er-Jahren geriet Berger durch seinen exzessiven Lebensstil, einschließlich Alkohol- und Drogenmissbrauch, immer wieder in die Schlagzeilen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © dpa/dpaweb/APA/DPA/Frank May

Nadja Abd el Farrag Für großes Medienecho sorgte der überraschende Tod Anfang des vergangenen Jahres von Nadja Abd el Farrag, bekannt als "Naddel". Die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen nahm 2004 an der zweiten Staffel teil und belegte den achten Platz. Am 9. Mai 2025 verstarb sie im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klinik an Organversagen als Folge einer Leberzirrhose. Neben dem Kampf um beruflichen Erfolg und Respekt hatte Naddel auch mit privaten Herausforderungen zu kämpfen, die sie gerne in der Öffentlichkeit ausschlachtete: Unter anderem litt sie an Alkoholsucht und massiven finanziellen Schwierigkeiten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/dpa/Jörg Carstensen