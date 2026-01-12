Bitteres Aus für Hermann Maier und Thomas Muster bei der Star Challenge

Während alle schon gespannt auf den Nachtslalom der Damen hinfieberten, deram Dienstag in Flachau über die Bühne geht, ging es am Montagabend auf der Piste daneben noch so richtig rund. Denn Skilegende Hermann Maier lud wieder zu seiner Star Challenge. Dabei bilden Ex-Skifahrer Teams mit Promis – gewonnen hat dann aber übrigens nicht das schnellste Team, sondern jenes, das am besten im Schätzen ist.

Denn das Prozedere funktioniert folgendermaßen: zuerst wedelt der Profi den Hang hinunter und legt eine Zeit vor, der Promi muss vor dem Start dann schätzen, wie viele Sekunden sie oder ihn vom Profi trennen. Wer da am nächsten dran ist, der hat gewonnen. Heuer gingen neben Hermann Maier selbst die ehemaligen Spitzensportler Franz Klammer, Hans Knauß und Anna Veith an den Start, um nur einige zu nennen. Bei den Promis wagten sich Spitzenkoch Johann Lafer, Schauspielerin Valerie Huber und Fußballlegende Andi Herzog auf die Piste.

