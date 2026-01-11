Für Papa Hermann Maier wird es immer schwieriger

„Der Hermann hat mich nur net eing’laden, weil er von mir net besiegt werden will“, sagt Hermann Maiers früherer Erfolgscoach (und Tiefschneeweltmeister) Andreas Evers in Anspielung auf die Maier-Ski-Challenge, die am Montag vor den Haustüren der beiden Flachauer stattfindet. In Wahrheit muss Evers zur gleichen Zeit als der zum ÖSV heimgekehrte Speedtrainer am Teamcaptains-Meeting in Wengen teilnehmen. Dort, wo Samstag die längste Abfahrt stattfindet und damit eine Mini-Chance besteht, dass das (45 Monate) lange Warten auf den ersten ÖSV-Abfahrtssieg der Herren endet. Davor kann der ORF noch an zwei Flachauer Ski-Abenden mit bis zu einer Million Seher spekulieren. Ja vielleicht sogar einen Quoten-Rekord für Gaudi-Rennen bejubeln, obwohl am selben Montag Servus TV im Salzburger Hangar 7 den Trainer-Guru Jürgen Klopp exklusiv über sein erstes Jahr und seine Pläne als Oberchef des Red Bull-Fußball-Imperiums reden lässt. Wobei der deutsche Startrainer auch über Entertainer-Qualitäten verfügt.

In politisch wie wirtschaftlich schweren Zeiten ist leichtere Kost beim Seher gefragt. Diesbezüglich kann Gastgeber Maier nebst dem Nostalgie-Ski-Ländermatch Österreich – Schweiz (mit Anna Veith, Franz Klammer, Hans Knauß, Fritz Strobl, Bernhard Russi, Sonja Nef, Carlo Janka usw.) auch Spaß dank Promis à la Kickerschwergewicht Andreas Herzog garantieren. Abgesehen von dieser Legenden-Show und manch TV-Werbepots sucht Maier keineswegs die Nähe zu Medien. Er genießt vielmehr die Rolle als Anti-Seitenblicke-Typ, der mehr Einladungen ablehnt als annimmt. Und der seine Familie von der Öffentlichkeit fernhält. Der Vater dreier Töchter kann sehr zornig werden, wenn deren Namen medial aufscheinen. Was im Falle der Elfjährigen (Name der Redaktion nicht bekannt) noch zu einer Maier-Challenge werden könnt.