Comeback mit 53: Skisprung-Opa will zu Olympia
Der 53-jährige Skisprung-Oldie Noriaki Kasai kehrt am Wochenende in Sapporo laut dem Fachportal skispringen.com über die nationale japanische Gruppe in den Weltcup zurück. Der achtfache Olympia-Teilnehmer schlägt so seinen eigenen Altersrekord. Über die Qualifikation für den Bewerb und ein ansehnliches Ergebnis möchte sich der seit 1988 im Weltcup springende Athlet für Mailand/Cortina qualifizieren. Seinen jüngsten Weltcupeinsatz hatte Kasai im Februar 2025 in Sapporo als 45.
Kasai hat im Weltcup 17 Einzelerfolge gefeiert, sowie drei Siege im Team. Bei Olympia holte er zwei Mal Silber (1994 und 2014) und ein Mal Bronzen (2014). 1992 krönte er sich in Harrachov zum Skiflug-Weltmeister. Sein Debüt im Weltcup hatte er im Dezember 1988 gegeben.
