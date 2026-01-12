Comeback mit 53: Skisprung-Opa will zu Olympia

Der 53-jährige Skisprung-Oldie Noriaki Kasai kehrt am Wochenende in Sapporo laut dem Fachportal skispringen.com über die nationale japanische Gruppe in den Weltcup zurück. Der achtfache Olympia-Teilnehmer schlägt so seinen eigenen Altersrekord. Über die Qualifikation für den Bewerb und ein ansehnliches Ergebnis möchte sich der seit 1988 im Weltcup springende Athlet für Mailand/Cortina qualifizieren. Seinen jüngsten Weltcupeinsatz hatte Kasai im Februar 2025 in Sapporo als 45.