Cool Runnings: Drei US-Amerikaner stürzen aus dem Viererbob

Die Szene hätte auch perfekt in den Kultfilm "Cool Runnings" gepasst. Beim Viererbob-Weltcup in St. Moritz stürzten gleich alle drei Crew-Mitglieder des US-Piloten Kristopher Horn aus dem Schlitten. Sie blieben im Eiskanal liegen - zum Glück ohne schwere Verletzungen - und konnten Horn nur hinterherschauen, wie er den Bob alleine die Bahn hinunter lenkte. Keine leichte Aufgabe, war der Schlitten doch viel zu leicht. Doch Horn schaffte es die 1.722 Meter bis ins Ziel.

Dort angekommen offenbarte sich ihm aber das nächste Problem. Horn rutschte gedankenschnell von den Lenkseilen drei Positionen nach hinten auf die Bremserposition und brachte seinen großen Schlitten zum Stehen. Es gab verdienten Applaus von den Fans und auch von den anderen Teams, die schon im Ziel waren. Seine Zeit wurde übrigens nicht gewertet. Das US-Team wurde disqualifiziert, weil laut Reglement alle vier Insassen ins Ziel kommen müssen.