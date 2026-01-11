Wintersport

Kristoffersen führt in Adelboden, ÖSV-Star Feller: "Zurückziehen gibt es nicht"

Ein Skirennläufer in roter und weißer Kleidung fährt einen Slalomhang hinunter.
Kristoffersen greift nach dem Slalom-Sieg, er führt vor Landsmann McGrath. Feller ist bester Österreicher und will angreifen.
11.01.26, 12:22

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Henrik Kristoffersen greift nach seinem dritten Adelboden-Sieg im Slalom, dem ersten seit 2017. Der 31-jährige Norweger war im ersten Durchgang auf dem Chüenisbärgli gut drei Zehntelsekunden schneller als sein Landsmann Atle Lie McGrath (+0,28 Sek.) und der Finne Eduard Hallberg (+0,29). In einem engen Rennen bei Sonnenschein lag Manuel Feller als Achter und bester Österreicher eine halbe Sekunde zurück.

"Unmöglich": Super-G-Absage wegen 40 Zentimeter Neuschnee

Die ersten zwölf Fahrer trennte weniger als eine Sekunde. "Es ist eine enge Kiste, da kann sehr vieles passieren. Zurückziehen gibt es nicht", sagte Feller im ORF. "Ich werde versuchen, so viel wie möglich Gas zu geben, natürlich mit dem nötigen Köpfchen, das es da runter braucht."

Ski-Star Odermatt brillierte in Adelboden, Haaser bester ÖSV-Läufer

Dominik Raschner (13./+1,08), Michael Matt (14./+1,26) und Marco Schwarz (19./+1,39) platzierten sich im Mittelfeld der Top 30. Fabio Gstrein, im Vorjahr Österreichs bester Slalomartist, kam überhaupt nicht auf Zug und verpasste als 31. wie auch Adrian Pertl die Qualifikation für den zweiten Durchgang ab 13.30 Uhr. Für Johannes Strolz und Joshua Sturm war das Rennen nach wenigen Fahrsekunden vorbei. Österreichs Männer sind nach fünf Saison-Slaloms noch ohne Top-fünf-Ergebnis.

Mehr zum Thema

Ski Alpin
Agenturen, best  | 

Kommentare