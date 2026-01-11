"Unmöglich": Super-G-Absage wegen 40 Zentimeter Neuschnee

Weil in der Nacht bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen waren, ist die Durchführung des Weltcup-Super-G der Frauen in Zauchensee am Sonntag nicht möglich. Das Rennen wurde abgesagt. "Das war unmöglich zu bewältigen. Die Sicherheit geht vor, wir sind in einer Olympiasaison, das hat oberste Priorität", sagte OK-Chef Michael Walchhofer.