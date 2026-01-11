Wintersport

"Unmöglich": Super-G-Absage wegen 40 Zentimeter Neuschnee

"Unmöglich": Super-G-Absage wegen 40 Zentimeter Neuschnee
Von Samstag auf Sonntag kamen in Zauchensee bis zu 40 Zentimeter Neuschnee dazu. Der Super-G der Frauen wurde abgesagt.
11.01.26, 08:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Weil in der Nacht bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen waren, ist die Durchführung des Weltcup-Super-G der Frauen in Zauchensee am Sonntag nicht möglich. Das Rennen wurde abgesagt. "Das war unmöglich zu bewältigen. Die Sicherheit geht vor, wir sind in einer Olympiasaison, das hat oberste Priorität", sagte OK-Chef Michael Walchhofer. 

US-Star Lindsey Vonn siegt in Zauchensee, schwerer Sturz von ÖSV-Hoffnung

Die Abfahrt am Samstag hatte Lindsey Vonn (USA) gewonnen. Fortgesetzt wird der Frauen-Weltcup am Dienstag mit einem Nachtslalom in Flachau.

Heimweltcup in Zauchensee stemmt sich gegen die Wetterkapriolen

Mehr zum Thema

Ski Alpin
Agenturen, best  | 

Kommentare