Heimweltcup in Zauchensee stemmt sich gegen die Wetterkapriolen

Jetzt ist der Ski-Weltcup zurück im Salzburger Land und muss wegen des Wintereinbruchs flexibel bleiben. Für heute, Samstag, ist die Abfahrt geplant (11.30 Uhr/live ORF 1), für Sonntag der Super-G (12 Uhr/live ORF 1).

Drei Speedbewerbe fanden vor zwei Jahren in Altenmarkt-Zauchensee beim Heimweltcup statt. Fünf von neun Podestplätzen gingen damals an die ÖSV-Läuferinnen Mirjam Puchner , Stephanie Venier und Co.

Ob alles wie geplant über die Bühne gehen wird, ist noch nicht klar. Am Donnerstag fand das erste Abfahrtstraining wegen Windes auf verkürzter Strecke statt, das zweite Training am Freitag musste wegen großer Schneemengen überhaupt abgesagt werden.

Weil auf dem oberen Teil nicht trainiert wurde, ist bereits im Vorfeld klar, dass der spektakuläre Start-Abschnitt auch am Samstag nicht befahren werden kann.

„Ich bin mit einer gewissen Ruhe da“, sagt Cornelia Hütter, die im Dezember die Abfahrt in Val d’Isère gewinnen konnte. Sie habe ein paar Tage Pause gehabt und Energie gesammelt. Mit dem roten Trikot geht Lindsey Vonn an den Start. Die 21-jährige Vorarlbergerin Leonie Zegg wird ihr Debüt feiern.