Noch kein Comeback: Hirscher sagt Weltcup und Olympia ab

Ein Antreten im Weltcup oder bei den Olympischen Spielen kommt für Marcel Hirscher in dieser Saison nicht infrage. Der ehemalige Ski-Dominator erklärte, dass er nach einer Trainingsunterbrechung sportlich nicht das Niveau erreicht habe, das für Einsätze auf höchstem internationalen Level notwendig wäre. Auch intensive Vorbereitung und die Zusammenarbeit mit erfahrenen Trainern hätten daran nichts geändert.

"Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann aktuell, ist nicht weltcup-würdig", sagt Hirscher in einer Botschaft auf Social Media. "Wenn ich wieder Rennen fahren will, dann möchte ich das gscheit machen. Das geht sich momentan nicht aus", sagt der Skistar offen und ehrlich und fügt hinzu: "Haters gonna love it."

"Für alle diejenigen, die mich gerne skifahren hätten gesehen: Mir taugt's persönlich auch nicht, dass es heuer noch nicht drinnen ist", sagt der 36-Jährige weiter. Vor Weihnachten hatte Hirscher auch wegen einer Wadenverletzung eine 14-tägige Zwangspause einlegen müssen. "Das hilft auch nicht unbedingt, um das Tempo zu finden."

Aber Marcel Hirscher wäre nicht Marcel Hirscher, würde er jetzt die Skier wieder ins Eck stellen. "Ich werde weitertrainieren, vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr", so der zweifache Olympiasieger abschließend.