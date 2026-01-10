Marcel Hirscher fehlt, Marco Odermatt jagt längst seine Rekorde

Marcel Hirscher hat angekündigt, in dieser Saison nicht mehr in den Weltcup zurückzukehren. Ein anderer Superstar nimmt dessen Rekorde ins Visier. Der Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden (10.30/13.30) ist für den Schweizer Marco Odermatt nicht nur ein Heimrennen, sondern auch eines seiner Lieblingsevents.

In bisher fünf Saison-Riesentorläufen gelangen dem RTL-Überflieger der Vorsaison drei Podestplätze (zwei Siege, ein dritter Platz). Sollte er „daheim“ in Adelboden heute triumphieren, wäre das für Odermatt der fünfte Sieg am Chuenisbärgli in Folge. Das gelang vor ihm noch niemand. Wie Odermatt hat auch der Schwede Ingemar Stenmark zwischen 1979 und 1982 in Adelboden viermal hintereinander gewonnen.