Marcel Hirscher fehlt, Marco Odermatt jagt längst seine Rekorde
Marcel Hirscher hat angekündigt, in dieser Saison nicht mehr in den Weltcup zurückzukehren. Ein anderer Superstar nimmt dessen Rekorde ins Visier. Der Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden (10.30/13.30) ist für den Schweizer Marco Odermatt nicht nur ein Heimrennen, sondern auch eines seiner Lieblingsevents.
In bisher fünf Saison-Riesentorläufen gelangen dem RTL-Überflieger der Vorsaison drei Podestplätze (zwei Siege, ein dritter Platz). Sollte er „daheim“ in Adelboden heute triumphieren, wäre das für Odermatt der fünfte Sieg am Chuenisbärgli in Folge. Das gelang vor ihm noch niemand. Wie Odermatt hat auch der Schwede Ingemar Stenmark zwischen 1979 und 1982 in Adelboden viermal hintereinander gewonnen.
Mit seinem Sieg in der Abfahrt von Gröden hat Marco Odermatt einen anderen Meilenstein aufgestellt. Er hatte seinen 50. Weltcupsieg gefeiert und hat damit mit Alberto Tomba gleichgezogen.
Die meisten Siege hat bei den Männern Stenmark (86). Platz drei hält Hermann Maier mit 54 Siegen, die Odermatt heuer erreichen könnte. An zweiter Stelle? Marcel Hirscher mit 67.
Grünes Licht für Kitz
Vielleicht kann Odermatt ja schon in Adelboden einen draufsetzen. Das Organisationsteam versuchte über Nacht noch mit den Schneemassen klarzukommen. Auch bei den Hahnenkammrennen hat der Schweizer gute Karten. Für die Rennen von 23. bis 25. Jänner in Kitzbühel gab es am Freitag grünes Licht.
