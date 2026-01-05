Und schon wieder nix: Kein Comeback von Hirscher in Madonna

Marcel Hirscher möchte unverändert im Jänner auf die Weltcup-Pisten zurückkommen. Beim Slalom von Madonna di Campiglio am Mittwoch wird der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger jedoch noch nicht am Start stehen.

Über einen Start in Adelboden am kommenden Wochenende will der mittlerweile für die Niederlande fahrende Salzburger erst entscheiden.