Und schon wieder nix: Kein Comeback von Hirscher in Madonna

Comeback noch offen: Marcel Hirscher
Superstar Marcel Hirscher verschiebt seine Rückkehr, ein Start in Adelboden ist noch offen. Ziel bleibt Olympia.
05.01.26, 14:06
Marcel Hirscher möchte unverändert im Jänner auf die Weltcup-Pisten zurückkommen. Beim Slalom von Madonna di Campiglio am Mittwoch wird der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger jedoch noch nicht am Start stehen. 

Über einen Start in Adelboden am kommenden Wochenende will der mittlerweile für die Niederlande fahrende Salzburger erst entscheiden.

Hirscher hatte sich Anfang Dezember 2024 - relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause - einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich.

 Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen Training. Großes Saisonziel bleibt wohl ein Start bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo in gut einem Monat. 

