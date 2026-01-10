Wintersport

Ski-Star Odermatt führt in Adelboden, Überraschung beim ÖSV

Ein Skirennläufer in rotem Anzug jubelt vor einer Zuschauermenge in Adelboden.
Odermatt begeisterte schon in Lauf 1 das Heimpublikum, während Disziplin-Leader Brennsteiner zwei Sekunden Rückstand kassierte.
10.01.26, 11:44

Marco Odermatt hat sich mit einer weiteren brillanten Vorstellung in Adelboden die Halbzeitführung im Riesentorlauf gesichert. Der Schweizer Ski-Star begeisterte sein Heimpublikum bei Schneefall und dichter Bewölkung in 1:14,40 Min. und war damit eine knappe halbe Sekunde schneller als der für Brasilien fahrende Lucas Pinheiro Braathen. 

Hinter Timon Haugan (+0,53) und Leo Anguenot (+0,66) folgte mit Joshua Sturm (+0,87) auf Platz fünf der erste Österreicher. Er fuhr mit Startnummer 33 direkt vor ÖSV-Teamkollegen Marco Schwarz  (+0,94).

Marcel Hirscher fehlt, Marco Odermatt jagt längst seine Rekorde

Weltmeister Raphael Haaser belegt Platz acht (+1,40). Der Disziplinführende Stefan Brennsteiner (+2,02) hatte bereits im oberen Bereich eine halbe Sekunde Rückstand und ist nach einem Steher im Mittelteil auf eine Aufholjagd im zweiten Durchgang (13.30 Uhr) angewiesen.

Ski-Star Marco Odermatt: „Der erste Reflex ist wegschauen“

Odermatt liegt auf Kurs zu seinem fünften Adelboden-Sieg im Riesentorlauf in Folge. Das ist bisher nur Ingemar Stenmark (1979 bis 1984) gelungen.

Agenturen, best  | 

