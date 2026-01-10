Ski-Star Odermatt führt in Adelboden, Überraschung beim ÖSV

Marco Odermatt hat sich mit einer weiteren brillanten Vorstellung in Adelboden die Halbzeitführung im Riesentorlauf gesichert. Der Schweizer Ski-Star begeisterte sein Heimpublikum bei Schneefall und dichter Bewölkung in 1:14,40 Min. und war damit eine knappe halbe Sekunde schneller als der für Brasilien fahrende Lucas Pinheiro Braathen.

Hinter Timon Haugan (+0,53) und Leo Anguenot (+0,66) folgte mit Joshua Sturm (+0,87) auf Platz fünf der erste Österreicher. Er fuhr mit Startnummer 33 direkt vor ÖSV-Teamkollegen Marco Schwarz (+0,94).