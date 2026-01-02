"Dschungelcamp"-Kandidaten stehen fest: einer sorgt für heftige Diskussionen

Ab dem 23. Jänner heißt es auf RTL wieder "Ich bin ein Star - Holt mir hier raus", denn das Dschungelcamp lehrt wieder zwölf mehr oder weniger bekannten Stars das Ekeln und wie man sich so richtig blamiert.

Am Freitag wurden jetzt auch noch die letzten Kandidaten bekannt gegeben und da sorgt besonders einer für heftige Diskussionen. Denn der Musiker Gil Ofarim wird auch ins Camp ziehen und stand in den letzten Jahren in der Kritik.

2021 hatte er einem Mitarbeiter des Leipziger Hotels "The Westin" vorgeworfen, ihn aufgrund seines jüdischen Glaubens antisemitisch diskriminiert zu haben. Im darauffolgenden Gerichtsverfahren räumte Ofarim allerdings ein, dass die Ereignisse so nicht stattgefunden hätten.