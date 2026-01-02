Stars

"Dschungelcamp"-Kandidaten stehen fest: einer sorgt für heftige Diskussionen

Die Kandidaten des Dschungelcamps posieren gemeinsam vor tropischem Hintergrund.
Neben Mirja du Mont, Hardy Krüger jr. und Simone Ballack zieht auch der umstrittene Gil Ofarim ein.
02.01.26, 09:31
Ab dem 23. Jänner heißt es auf RTL wieder "Ich bin ein Star - Holt mir hier raus", denn das Dschungelcamp lehrt wieder zwölf mehr oder weniger bekannten Stars das Ekeln und wie man sich so richtig blamiert.

Am Freitag wurden jetzt auch noch die letzten Kandidaten bekannt gegeben und da sorgt besonders einer für heftige Diskussionen. Denn der Musiker Gil Ofarim wird auch ins Camp ziehen und stand in den letzten Jahren in der Kritik. 

2021 hatte er einem Mitarbeiter des Leipziger Hotels "The Westin" vorgeworfen, ihn aufgrund seines jüdischen Glaubens antisemitisch diskriminiert zu haben. Im darauffolgenden Gerichtsverfahren räumte Ofarim allerdings ein, dass die Ereignisse so nicht stattgefunden hätten.

Angeblicher Antisemitismus-Vorfall: Gil Ofarim wegen Verleumdung angeklagt

Nach dem Bekanntwerden seiner Teilnahme am Dschungelcamp gehen die Wogen in den sozialen Medien jetzt hoch. "Gil Ofarim hat das Leben eines Menschen zerstört. RTL gibt hiermit jemandem eine Bühne der mehreren Menschen massiv geschadet hat und bis heute denkt, er sei das Opfer", schreibt etwa eine Nutzerin.

Die weiteren Kandidaten gibt's in der Bildergalerie zum Durchklicken:

 

Eva Benetatou

Dschungelcamp-Kandidaten

Samira Yavuz

Dschungelcamp-Kandidaten

Nicole Belstler-Boettcher

Dschungelcamp-Kandidaten

Ariel

Dschungelcamp-Kandidaten

Stephen Dürr

Dschungelcamp-Kandidaten

Mirja du Mont

Dschungelcamp-Kandidaten

Hubert Fella

Dschungelcamp-Kandidaten

Hardy Krüger jr.

Dschungelcamp-Kandidaten

Umut Tekin

Dschungelcamp-Kandidaten

Gil Ofarim

Dschungelcamp-Kandidaten

Patrick Romer

Dschungelcamp-Kandidaten

Simone Ballack

Dschungelcamp-Kandidaten

