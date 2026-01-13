Der beliebte Komiker Torsten Sträter hat zahlreiche Termine seiner aktuellen Tour "Mach mal das große Licht an" abgesagt. Wie sein Management auf der offiziellen Webseite bekanntgab, fallen alle geplanten Auftritte zwischen Januar und März 2026 aus. Insgesamt sind mehr als 20 Veranstaltungen betroffen.

"Mit großem Bedauern teilen wir mit, dass alle bevorstehenden Auftritte von Torsten Sträter im Zeitraum Januar bis März 2026 leider nicht stattfinden können", heißt es in der Mitteilung. Als Grund wird eine "Erkrankung" angegeben, die eine "längere Erholungsphase" notwendig mache. Genauere Details zur Art der Erkrankung wurden jedoch nicht genannt. Das Management betont, dass der 59-Jährige nicht mehr zu diesem Thema sagen wird: "Das Management bittet darum, die Privatsphäre des Künstlers zu respektieren und von weiteren Nachfragen abzusehen." Auf dem Instagramkanal seines Podcasts "Sträter & Streberg" wurde die Kommentarfunktion unter dem entsprechenden Beitrag deaktiviert.

Die Absagen haben auch abseits der aktuellen Tour weitreichende Konsequenzen. So wird beispielsweise die für den 22. März in Düsseldorf geplante Aufnahme einer Live-CD zur Tour gestrichen. Auch eine zweite CD-Aufzeichnung, die unter dem Titel "Butter und Balkone" laufen und neue Kurzgeschichten des Künstlers präsentieren sollte, findet nicht statt. Nachholtermine für die ausgefallenen Shows wird es nicht geben. heißt es.