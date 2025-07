Nach Kritik an Auftritten: Justin Timberlake enthüllt Krankheit

Timberlake macht im Posting den Eindruck, stolz auf seine Entscheidung zu sein: "Ich habe mir nicht nur meine mentale Stärke bewiesen, sondern erlebe jetzt auch so viele besondere Momente mit euch allen, die ich nie vergessen werde. Ich habe nur ungern darüber gesprochen, weil ich immer dazu erzogen wurde, so etwas für mich zu behalten. Aber ich versuche, offener mit meinen Problemen umzugehen, damit sie nicht missverstanden werden."

"Weiß nicht, was meine Zukunft bringt"

Die Enthüllung hat wohl nicht nur mit dem Ende seiner Tour zu zun, sondern wohl auch mit der massiven Kritik, die sich Timberlake in den letzten Tagen in den sozialen Medien aussetzen musste: Besucher seiner Konzerte beschwerten sich lautstark, dass Timberlake bei seinen Auftritten – besonders beim Megahit "Can't Stop The Feeling" – nur wenige Worte selbst singen, sondern den Gesang dem Publikum überlassen würde. Auch seine Backgroundsänger würden etliche Songs des Konzerts beinahe alleine stemmen, so die Kritik.

Viele Konzertbesucher forderten gar ihr Geld zurück, weil sie sich hintergangenen fühlten und enttäuscht waren. Lustig gemacht wurde sich auch über seine teils schwache Tanzperformance, die nicht mehr mit jener aus seinen früheren Jahren mithalten könne. Es gab aber auch Stimmen, die dagegen hielten und den Popstar für seine Tour lobten und sich begeistern zeigten.