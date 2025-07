Musiker Phil Collins beendete 2022 seine Karriere aufgrund von schweren gesundheitlichen Problemen. Seitdem brodelt die Gerüchteküche rund um die Frage, wie es dem mittlerweile 74-Jährigen geht.

Die Sorge seiner Fans stieg auch, als vor kurzem bekannt wurde, dass sich Collins im Krankenhaus befand. Schnell machte das Gerücht die Runde, er sei sterbenskrank und würde sich in Hostizpflege befinden. Was ist an dieser Spekulation dran?