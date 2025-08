Borreliose bei Justin Timberlake: Was hinter der gefürchteten Krankheit steckt

Typische Symptome bei Kindern sind grippeähnliche Beschwerden wie Fieber und Kopfschmerzen und eine Lähmung des Gesichtsnervs , die Betroffene und ihre Eltern oft nicht mit einem Zeckenstich in Verbindung bringen. Bei Erwachsenen kommt es zur Entzündung von Nervenwurzeln, mit wandernden Schmerzen , die nachts besonders heftig sind und durch Schmerzmittel nicht gelindert werden, und bei etwa der Hälfte der Fälle zu Lähmungserscheinungen an den Extremitäten, Hirnnerven und anderen Körperarealen führen.

Lokale Hautrötung kann Hinweis auf Infektion liefern

Erschwert werden Diagnose und Dokumentation der Infektionskrankheit auch durch ihre vielfältige Symptomatik. Am häufigsten äußerst sich eine Ansteckung in Form der Wanderröte. Markowicz: "Dabei handelt sich um eine lokale Hautrötung, die nach einem Zeckenstich auftritt und immer größer wird, wenn sie nicht behandelt wird." Wird das Erythema migrans, wie die Wanderröte fachsprachlich genannt wird, mittels Antibiotika behandelt, tritt rasch Besserung ein. "Auch unbehandelt wird das Immunsystem in vielen Fällen allein damit fertig und es gibt keine Komplikationen. Ein höheres Risiko für Folgeerkrankungen ist aber nicht auszuschließen."

Eine zweite häufige Form der Borreliose ist die bereits genannte Lyme-Neuroborreliose. Sie kann einer unbehandelten Wanderröte folgen, aber auch ohne diese auftreten. "Auch die Neuroborreliose ist mittels Antibiotika gut behandelbar. Falls die Schmerzen ohne Lähmungserscheinungen auftreten, kann es aber vorkommen, dass der Neurologe erst spät konsultiert und Diagnose und Behandlung verzögert werden", so der Experte. In sehr seltenen Fällen (rund zwei Prozent der Betroffenen) kann die Krankheit chronisch werden. Zu den möglichen Folgeerscheinungen zählen Lähmungen.