Nicht nur Timberlake: Diese Stars sind an Borreliose erkrankt

Vor wenigen Tagen sorgte die Meldung über Justin Timberlakes Borreliose-Erkrankung international für Schlagzeilen. Die Kommentare in den sozialen Medien sind durchwachsen: Während einige dem Popstar eine gute Besserung wünschen und mit ihm mitfühlen, gibt es auch viele Stimmen, die dem "Cry me a river"-Sänger unterstellen, mit seinem "Outing" für Mitleid sorgen und eine fadenscheinige Entschuldigung für seine als lahm kritisierten Auftritte liefern zu wollen. Wie man zu Timberlakes langem Instagram-Posting auch stehen mag: Er ist nicht der erste Promi, der öffentlich über seine Borreliose-Erkrankung spricht. In den vergangenen Jahren gaben immer mehr Stars Einblicke in ihr Leben mit der Infektionskrankheit, die durch Zeckenstiche verursacht wird. Folgend eine Auswahl.

Justin Bieber Popstar Justin Bieber gab im Jänner 2020 bekannt, dass er an Lyme-Borreliose erkrankt ist. Die Diagnose sei erst nach Monaten gestellt worden, verriet er, obwohl er schon zuvor unter Symptomen gelitten habe. Bieber schrieb auf Instagram, dass die Krankheit seine Haut, Denkleistung und Energie beeinträchtigt habe. Gleichzeitig machte er öffentlich, dass er am Pfeiffer-Drüsenfieber litt. Die Krankheiten waren für viele Fans eine Erklärung dafür, wieso der Sänger damals oft müde und mit unreiner Haut zu sehen war. Diese Paparazzi-Fotos kurbelten Spekulationen über Drogenmissbrauch des damals 26-Jährigen an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/LISA O'CONNOR / LISA O'CONNOR Justin Bieber

Yolanda Hadid Yolanda Hadid, bekannt aus der Serie "Real Housewives of Beverly Hills", machte ihre Borreliose-Diagnose 2021 öffentlich. Seitdem sprach die 61-Jährige immer wieder über ihren Kampf gegen die Krankheit. Hadid berichtete, dass sie nach ihrer Diagnose Schwierigkeiten hatte zu lesen, zu schreiben oder sogar fernzusehen. Die Krankheit verursachte bei ihr Symptome wie Gelenkschmerzen, Erschöpfung und Hirnnebel (den sogenannten "brain fog"). Sie setzte sich nach eigenen Angaben auch mit unkonventionellen Behandlungsmethoden wie der "Froschgifttherapie" auseinander und auch in ihren 2017 erschienenen Memoiren "Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease" schrieb offen über ihre Erfahrungen.

Im Rahmen der Global-Lyme-Alliance-Gala sagte Hadid in einer Rede: "Diese Krankheit hat mich und viele andere in die Knie gezwungen. Oft wünschten wir uns, vor lauter Hoffnungslosigkeit und Erschöpfung zu sterben. Wie ich immer sage: Man versteht es erst, wenn man es hat. Es ist schwer für die Menschen, die unsichtbare Behinderung zu verstehen, die unser Leben bestimmt, besonders hinter dem schönen Gesicht, das auf den Titelseiten der Zeitschriften so hell leuchtet." Das Model gab im Jahr 2019 an, dass ihre Borreliose-Erkrankung in Remission sei, nachdem sie eine neue "Frequenzheilungsmethode" ausprobiert habe. Laut eigenen Angaben seien 90 Prozent ihrer Symptome verschwunden.

Bella Hadid Auch eine der Töchter von Yolanda Hadid, Bella Hadid, ist an Borreliose erkrankt. Bei ihr wurde sie 2012 im Alter von 16 Jahren diagnostiziert. Das Model hatte seitdem immer wieder mit Krankheitsschüben zu kämpfen und nahm sich im Juli 2023 eine Auszeit, um sich behandeln zu lassen, nachdem die Krankheit nach einer Zahninfektion wieder aufgeflammt war. Im August 2023 gab Bella Hadid ein Gesundheits-Update auf Instagram, in dem sie mitteilte, dass sie nach 15 Jahren des "unsichtbaren Leidens" und über 100 Tagen in Behandlung "endlich gesund" sei. Sie teilte auch Bilder ihrer Therapie. Sie beschrieb die Erfahrung als "schmerzhaft", aber auch als die "aufschlussreichste" ihres Lebens, die sie zu dem Menschen gemacht habe, der sie heute ist. Ihre Krankenakten von 2014, die in den Medien veröffentlicht wurden, zeigten eine lange Liste von Symptomen, darunter extreme Erschöpfung, Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen, Herzrasen sowie schmerzende Lymphknoten und Muskeln. Auch Bellas Bruder, Model Anwar Hadid, leidet an Borreliose.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY Bella Hadid

Riley Keough Riley Keough, Tochter von Lisa Marie Presley, sprach ebenfalls öffentlich über ihre Lyme-Borreliose. Sie nannte die Krankheit als einen der Gründe, warum sie sich bei ihrem ersten Kind für eine Leihmutterschaft entschied. Keough erklärte, dass sie Kinder zwar austragen könne, aber aufgrund der Autoimmunprobleme, die mit der Krankheit einhergehen, die Leihmutterschaft die "beste Wahl für das war, was bei mir körperlich los war", sagte sie gegenüber Vanity Fair.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Mario Anzuoni Riley Keough

In Kliniken in Schweden und in der Schweiz unterzog sie sich einer ganzheitlichen Behandlung. Amy Schumer Amy Schumer gab im September 2020 über Instagram bekannt, dass bei ihr Lyme-Borreliose diagnostiziert wurde. Sie schrieb damals, dass sie die Krankheit möglicherweise schon seit Jahren habe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Caitlin Ochs Amy Schumer

Die Komikerin berichtete nicht im Detail über ihre Symptome, teilte aber mit, dass sie mit Doxycyclin, einem Antibiotikum zur Behandlung von Borreliose, behandelt werde und sich gut fühle. Sie bat ihre Follower und Followerinnen um Ratschläge und Erfahrungen. Schumer schrieb, sie sei zuversichtlich, die Krankheit "loszuwerden".

Shania Twain Die Country-Legende Shania Twain wurde Anfang der 2000er-Jahre mit Lyme-Borreliose diagnostiziert, nachdem sie bei einem Ausritt von einer Zecke gestochen wurde. Die Krankheit hatte verheerende Auswirkungen auf ihre Karriere, da sie zu schweren stimmlichen Problemen führte. "Ich hatte eine Zeit lang große Angst, nie wieder singen zu können", so Twain gegenüber People. Lange Zeit hielt sie ihren Gesundheitszustand geheim.

Die vielfältigen Symptome reichten von Schwindel bis hin zu Gleichgewichtsverlust und kurzen Blackouts auf der Bühne. Am schlimmsten war jedoch die Nervenschädigung an ihren Stimmbändern, die durch die Borreliose verursacht wurde, so Twain. Nach zahlreichen frustrierenden Fehldiagnosen unterzog sich Twain 2018 zwei Operationen am offenen Kehlkopf, um die Stimmbänder zu reparieren. Vor Auftritten seien aber nach wie vor lange Aufwärmübungen notwendig. Auch in ihrer Netflix-Dokumentation "Not Just A Girl" sprach die Sängerin offen über die Krankheit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Kevin Wurm Shania Twain

Avril Lavigne Popsängerin Avril Lavigne machte ihre Diagnose 2015 im Magazin People öffentlich. In Interviews sprach sie von der "schlimmsten Zeit ihres Lebens", die Krankheit habe ihr Leben vollständig auf den Kopf gestellt. "Ich war fünf Monate lang bettlägerig." Lavigne erzählte, dass die Symptome 2014 auftraten, als ihre Tour startete. Sie fühlte sich extrem schwach. Ihre Symptome umfassten außerdem Ganzkörperschmerzen. Die Diagnose gestaltete sich laut ihren Angaben schwierig, da viele Ärzte ihre Beschwerden zunächst nicht ernst nahmen oder fehldiagnostizierten. Erst nach über einem Jahr fand sie einen Spezialisten, der die richtige Diagnose stellte. Danach folgte eine intensive Behandlung, die Medikamente und Physiotherapie umfasste. Diese Zeit verarbeitete Lavigne in ihrem Hit-Song "Head Above Water".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/MARIO ANZUONI Avril Lavigne

Nach ihrer Genesung gründete Lavigne eine Stiftung, um anderen Betroffenen zu helfen und das Bewusstsein für die Lyme-Borreliose zu schärfen. Die Sängerin sieht ihr Leben heute als eine "zweite Chance", sagte sie 2019 in einem Interview mit People, und schätzt die kleinen Dinge des Alltags, die sie durch die Krankheit beinahe verloren hätte. "Sie lehrte mich Geduld. Sie lehrte mich, mehr im Moment zu sein."

Alec Baldwin Schauspieler Alec Baldwin wurde vor über 20 Jahren von einer Zecke gestochen und hat seitdem immer wieder mit der Krankheit zu tun, verriet er in Interviews. 2017 trat er bei der Gala "LymeAid" der Bay Area Lyme Foundation auf und sprach dort offen über Privates. "Ich dachte wirklich, das war’s, ich werde nicht überleben. Ich war allein, damals noch nicht verheiratet und von meiner ersten Frau geschieden. Ich lag im Bett und dachte: 'Ich werde an Borreliose sterben' und 'Ich hoffe, jemand findet mich und ich bin nicht mehr lange hier.'" Laut Baldwin kehrten die Symptome über mehrere Jahre hinweg stets im Monat August zurück.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/DOMINIK BINDL Alec Baldwin

Kelly Osbourne Kelly Osbourne, Tochter der kürzlich verstorbenen Musiker-Legende Ozzy Osbourne, schrieb in ihrer Autobiografie "There Is No F***ing Secret: Letters From a Badass Bitch" von ihrer Erkrankung. Sie glaubt, sich die Borreliose im Jahr 2004 bei einer Zeckenstich-Infektion auf einer Hirschfarm in England zugezogen zu haben – bei der Überraschungsparty zum 56. Geburtstag von Papa Ozzy.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/ETIENNE LAURENT Kelly Osbourne

Auch bei Osbourne wurde die Krankheit lange nicht erkannt. Dies führte dazu, dass sie verschiedene Medikamente verschrieben bekam, die ihre Lage nicht verbesserten und sie zeitweise wie eine "wandelnde Tote" fühlen ließen. In ihrem Buch schreibt Osbourne, wie die Krankheit ihr Leben fast komplett zerstörte und dass sie sich wie "Gemüse" fühlte. Sie litt unter Schmerzen und extremer Erschöpfung. Frustriert von den Fehldiagnosen, begann sie, ihre Symptome selbst zu recherchieren und kam zu dem Schluss, dass sie wahrscheinlich Lyme-Borreliose hatte. "Ich habe gelernt, für meine Gesundheit einzutreten und vertraue meiner Intuition", schrieb sie in ihrer Autobiographie. Ein alternativer Mediziner in Deutschland bestätigte schließlich die Diagnose, die als "neurologische Lyme-Borreliose im dritten Stadium" eingestuft wurde. Fokus ihrer Behandlung (in Deutschland) war eine Stärkung des Immunsystems.

Ben Stiller Ben Stiller vermutet, sich die Krankheit 2010 bei einem Besuch auf der Insel Nantucket, Massachusetts, zugezogen zu haben. Der Schauspieler erlitt zunächst eine Knieentzündung, die er zunächst auf einen Unfall zurückführte. Nach dem Besuch mehrerer Ärzte, die unterschiedliche Diagnosen stellten, wurde schließlich auch bei ihm Borreliose diagnostiziert, die die Arthritis in seinem Knie verursachte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO Ben Stiller