Gigi Hadid macht Liebe zu Bradley Cooper auf Instagram offiziell

"Ich fühle mich so glücklich, 30 zu sein!", schrieb Hadid zu ihrem Beitrag. "Ich fühle mich so glücklich wegen jedem Hoch und Tief - wegen all den Lektionen und Geschenken, die mir beides gebracht hat. All das erleben zu dürfen! Ich habe so ein Glück, eine Mutter, Freundin, Partnerin, Schwester, Tochter, Kollegin für einige der unglaublichsten Menschen zu sein!" Außerdem sei sie glücklich über die Unterstützung von ihren Fans, "jeden Tag und an meinem Geburtstag letzte Woche". Sie habe beim Feiern "die beste Zeit" gehabt, es sei ein Segen, sich so geliebt zu fühlen. "Ich bin dankbar und fühle mich geehrt, ein neues Jahrzehnt zu beginnen."