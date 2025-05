Die eine Regel von Queen Elizabeth, die Prinzessin Kate immer wieder bricht

Die britische Prinzessin und künftige Königin Kate gibt sich in ihrer Rolle nahbarer als all ihre Vorgängerinnen. Immer wieder posiert sie etwa mit Fans für gemeinsame Fotos und wechselt das ein oder andere Wort mit ihren Bewunderern.

Queen Elizabeth verriet ihr Lieblingsessen nicht

Laut dem britischen Autor und Adelsberichterstatter Gordon Rayner habe die Queen etwa nie öffentlich gemacht, was sie am liebsten isst. "Wie mir einer ihrer Mitarbeiter einmal anvertraute: 'Wenn sie sagt, sie hätte ein Lieblingsessen, würde ihr nie wieder etwas anderes serviert werden'", verriet er einst dem Hello!-Magazin. Jener Speise wäre sie in diesem Fall wohl schnell überdrüssig geworden. Kate habe diese "goldene Regel", wie Hello! schreibt, bereits mehrfach gebrochen.

2018 verriet sie einem jungen Patienten bei ihrem Besuch eines Krankenhauses, dass sie als Kind gerne Oliven gegessen habe. Tochter Charlotte liebe Pasta.

Kate und Ehemann Prinz William mögen auch japanische Sushi-Gerichte. Das sagte der Thronfolger bei der Eröffnung eines japanischen Kulturzentrums im Londoner Nobelviertel Kensington im Jahr 2018. Trotz seiner Leidenschaft für japanisches Essen schien der sonst so routinierte Prinz damals geografisch kurz ein wenig desorientiert: Er hatte eine Gruppe Schülerinnen und Schüler, die das Essen mit Stäbchen übte, gefragt, ob sie schon oft chinesisch gegessen hätten. Schnell korrigierte er sich: "Habt ihr schon oft japanisch gegessen?"