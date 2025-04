Das weniger traditionelle Abendessen der Queen, das sie jeden Karfreitag aß

"Die Königin mochte den in diesem knusprigen, reichhaltigen Teig frittierten Fisch nicht – das war ihr etwas zu viel. Sie bevorzugte eine raffiniertere Version von Fish and Chips", so McGrady in einem Youtube-Video. "Die Pommes waren alle gleich lang geschnitten – alle gleich lang, perfekte Quader."

Dazu wurde der Königin eine hausgemachte Estragon-Hollandaise aus Eigelb, Zitrone, Estragon, geklärter Butter, Salz und Pfeffer serviert. Wie das Gericht serviert wurde, war ebenfalls entscheidend: Die perfekten Pommes mussten ordentlich gestapelt werden.