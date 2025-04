Familienzwist bei Beckhams eskaliert? Brooklyn und Peltz erteilen Victoria Abfuhr

Brooklyn und Nicola Peltz ignorieren Victorias Geburtstag

David Beckham teilte zum Geburtstag seiner Frau am 17. April unter anderem einen alten Schnappschuss, in dem sich das Paar in einem Swimmingpool küsst. David postete außerdem eine Nachricht und ein Foto im Namen seiner 13-jährigen Tochter Harper mit dem Text: "Alles Gute zum Geburtstag, Mama." Auch die Beckham-Söhne Romeo und Cruz ließen ihrer Mutter via Social Medien liebevolle Nachrichten zukommen.

Doch wie die Daily Mail bemerkt, wurde der Geburtstag der Modedesignerin von einer "offensichtlichen Online-Abfuhr" durch ihren ältesten Sohn und dessen Frau überschattet.