Prinz William: Absage für König Charles' Ostertradition

William und Kate hatten den Ostergottesdienst auch im vergangenen Jahr ausgelassen. Sie hatte kurz zuvor in einer sehr persönlichen Videobotschaft der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass bei ihr nach einer größeren Bauch-OP festgestellt worden sei. Inzwischen konnte sie ihre Chemotherapie beenden. Die Prinzessin nimmt auch wieder Termine wahr.

Alte Tradition

Die Behandlung des ebenfalls an Krebs erkrankten König Charles dauert weiterhin an. Doch auch er ist längst wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Zuletzt absolvierte er mit Ehefrau Camilla gar einen viertägigen Staatsbesuch in Italien. Am Gründonnerstag (auf Englisch Maundy Thursday) besuchten die beiden einen Gottesdienst im nordenglischen Durham. Dort sollte Charles auch Münzen an Menschen verteilen, die sich für die Gesellschaft engagieren. Die jahrhundertealte Tradition erinnert nach Angaben des Palasts an die Fußwaschung der Apostel durch Jesus beim Abendmahl.