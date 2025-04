Enie van de Meiklokjes lebte ein Jahr lang von Erdäpfeln

Zwischenzeitlich sei die Lage ernster gewesen. "Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich ein Jahr lang von Kartoffeln gelebt habe", so die 50-Jährige. "Weil das Geld so knapp war." "Geschadet" habe die Zeit nicht, da sie nun zahlreiche Kartoffelrezepte kenne, scherzt sie.

"Dann schmeckt's auch"

Was für van de Meiklokjes in Sachen Ernährung heute allerdings undenkbar wäre? Der Verzicht auf Süßes. "Also ich kenne keinen, der ohne Zucker glücklich ist", sagte sie 2019 in Berlin, wo sie die Verleihung der Goldenen Kamera besuchte. "Man darf's nicht übertreiben." Aber es sei wie bei allen Sachen: Ein normales Maß mache die Dinge fröhlich. Sie experimentiere auch gerne mal mit veganen Rezepten, backe aber am liebsten mit Butter und Zucker. "Dann schmeckt's auch." Beim Backen höre sie gerne Hörspiele.

Übrigens: Auch Hollywoodstar Robert Pattinson ("The Batman") hat aus einem anderen Grund eine zeitlang nur Erdäpfel gegessen. Er warnt davor, sich aufgrund eines bestimmten Körperideals drastisch in der Ernährung einzuschränken. "Es hat außergewöhnliches Suchtpotenzial - und dir ist nicht klar, wie heimtückisch es ist, bis es zu spät ist", sagte der 38-Jährige 2023 dem britischen Evening Standard. "Es ist sehr, sehr leicht, in dieses Muster zu verfallen, auch wenn du nur deine Kalorien-Aufnahme beobachtest."

Er selbst habe schon verschiedene Diäten hinter sich, berichtet der Brite. "Ich habe mal zwei Wochen nur Kartoffeln gegessen, als Detox. Nur gekochte Kartoffeln mit rosa Himalaya-Salz. Anscheinend reinigst du damit deinen Körper... du verlierst definitiv Gewicht." Auch die fettreiche und kohlenhydratarme Keto-Diät habe er schon probiert.