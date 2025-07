Wieso erste Frau Thelma Riley Ozzy Osbourne aus ihrem Leben verbannte

Der legendäre Rockmusiker Ozzy Osbourne ist am 22. Juli mit 76 Jahren verstorben. Der Sänger drei erwachsene Kinder aus seiner zweiten Ehe mit Sharon Osbourne und drei aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley.

Wer war also Ozzy Osbournes erste Frau?

Osbourne hatte Riley 1971 in einem Nachtclub in Birmingham kennengelernt, in dem sie damals arbeitete. Damals war er als Musiker noch recht unbekannt.

In seinen Memoiren "I Am Ozzy" erinnerte sich der Rock-Star an seine erste Begegnung mit seiner zukünftigen Ehefrau. Er sei damals mit Freunden unterwegs gewesen und sie machten Halt in einem Lokal, wo er Thelma zum ersten Mal sah. "Sie war wunderschön, und ich wollte mit ihr reden", schrieb er. "Ich habe sie auf die Tanzfläche gezogen."

"Etwa ein Jahr später, 1971, haben wir im Standesamt geheiratet. Ich dachte, das ist das, was man so macht: Geld verdienen, eine Frau finden, heiraten, sich niederlassen, in die Kneipe gehen", erzählte Osbourne über seine Ehe, die rund elf Jahre halten sollte, bevor sie 1982 geschieden wurde.